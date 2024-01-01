مرض عانت منه والدة الفنانة لطيفة قبل وفاتها.. أبعدها عن الناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وداعًا امي نور عيني»، بهذه الكلمات ودعت الفنانة التونسية لطيفة والدتها التي رحلت اليوم، عن عالمنا، بعد قضاء أيام في العناية المركزة كانت تطلب فيها الدعاء بالشفاء العاجل لها، رغم من أنها لم تتحدث كثيرًا عن المرض الذي عانت منه والدتها، إلا أنها في تصريحات تليفزيونية سابقة قالت أنها لا تسمح لأحد بالإقتراب من والدتها منذ حجر كورونا وإصابتها بالمرض، ومؤخرًا شاركت متابعيها عدة صور ومقاطع فيديو قصيرة لوالدتها على فراش المرض، بعد تعرضها لوعكة صحية عانت منها في أيامها الأخيرة.

سبب وفاة والدة الفنانة لطيفة

بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة للفنانة لطيفة، كانت والدتها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وتعافت منها بفضل اهتمامها بها، لكنها في الأيام الأخيرة شاركت متابعيها صورًا لمكوث والدتها في أحد المستشفيات، وهي تصارع المرض بعد تعرضها لوعكة صحية تسببت في وفاتها.

وعلقت لطيفة، وقتها: «أمي العظيمة القوية الصامدة حبيبة وروحى وروحى كلها وفرحة عمرى وحياتى ربنا يشفيكي يا رب، بطلب من حبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة».

وفي منشور أخر قبل الوفاة، كتبت: «أمي القوية اللي بتحب الحياة والحياة بتحبها، أنتي بهجة الحياة وفرحتها.. يا رب يلطف بيكي ويحفظك ليا ولأخواتي وأهلي»، وكانت كلماتها تعبر عن اشتداد مرض والدتها في أيامها الأخيرة، حتى توفيت اليوم في أحد المستشفيات.

أول تعليق من لطيفة بعد وفاة والدتها

وكان لوفاة والدة لطيفة أثرًا كبيرًا عليها، إذ شاركت متابعيها عبر صفحاتها على «السوشيال ميديا»، خبر الوفاة، موضحة:«أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي».

وبسبب مرض والدتها، أجلت الفنانة لطيفة التونسية سفرها لإستلام إحدى الجوائز: «كنت أتمنى أكون معاكم وشكرا لكل اللي اختارني لجايزة الريادة ده شرف ليا.. كنت أتمنى أكون معاكم، لكن إن شاء الله نحتفل بيها قريب، وتكون أمي قامت بالسلامة وتحتفل بيها معايا، وأنا أملي في ربنا كبير، والجايزة ديه بتديني أمل بإذن الله.. ادعولي و ادعوا لأمي».