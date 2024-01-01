عصير أحمر يخفض نسبة السكر في الدم عند تناوله قبل الوجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع نسبة السكر في الدم هو حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، مثل: مرض أمراض القلب والسكتة الدماغية، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها للمساعدة على السيطرة على مستويات السكر في الدم، مثل: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

ولتحقيق أقصى استفادة من فوائد عصير الشمندر لمرضى السكري، من الضروري شربه قبل ساعة من الوجبة، يساعد ذلك على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، وفقًا لموقع "The health".

فوائد الشمندر لمرض السكري:

- خفض نسبة السكر بالدم:

الشمندر، أو البنجر، من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، مثل: البيتا كاروتين والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أنه له فوائد لمرضى السكري، حيث يساعد على خفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

- تحسين حساسية الأنسولين:

بالإضافة إلى، يساهم استهلاكه في تحسين حساسية الإنسولين، ما يساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية.

- تحسين الدورة الدموية:

كما يعاني مرضى السكري من ضعف الدورة الدموية، لكن، يمكن أن يساعد تناول الشمندر في تحسين الدورة الدموية لدى مرضى السكري، والحد من مخاطر المضاعفات، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من النترات، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ما يؤدي إلى فتح وتحسين الأوعية الدموية.

- تحسين الهضم:

بطء الهضم مشكلة شائعة لدى مرضى السكري، ما يؤدي إلى مشاكل مثل ثقل المعدة وعسر الهضم، يمكن أن يساعد تناول الشمندر على تحسين حركة الأمعاء، ما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

- فقدان الوزن:

الشمندر غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائي، حيث يساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

وثُبت أن فقدان الوزن مفيد لمرضى السكري، حيث يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وخفض مخاطر المضاعفات.

كيف يجب على مرضى السكري تناول الشمندر؟

هناك بعض الطرق المحددة لتناول الشمندر لمرضى السكري، وتشمل:

1. شرب نصف كوب من عصير الشمندر قبل ساعة من تناول الوجبات.

2. يمكنك تناول قطع الشمندر مع السلطة قبل الأكل بنصف ساعة.

3. تناول وعاء من الشمندر المسلوق مع رشة من الملح الأسود مرة واحدة يوميًا.

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