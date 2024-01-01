بعد تحذيرات «الأرصاد» ظواهر جوية في طقس الـ24 ساعة المقبلة.. «ابتعدي عن المخاطر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

متابعة الأحوال الجوية يُعد أولى اهتمامات الأمهات، خاصةً ممن لديهن أطفال في دروسهم، ويحاولن اتخاذ حذرهن من التقلبات التي من شأنها تصيب الأطفال بمشكلات صحية خطيرة، خاصةً أنه مع أول أيام السنة توقع أن تضرب محافظات مصر تقلبات شديدة في الطقس، وهذا قد يضر بالرئة والجهاز التنفسي والمناعي لدى الأطفال.

ظواهر خطيرة الـ24 ساعة المقبلة

متابعة أخبار الطقس والأرصاد أصبح مرجعًا لكل الأمهات، وأوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أن يوجد كثافة شديدة في الشبورة المائية تصل إلى الضباب على بعض الطرق، بالإضافة إلى وجود أمطار كثيفة، خلال النهار بمناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وهو ما أكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ أنه هناك جانب توقعات بسقوط أمطار على 10 محافظات، وكتل هوائية من طبقات الجو العليا.

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فئات ممنوعة من الخروج

أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن»، أنه لا يجب خروج الأطفال أو كبار السن أو مرضى الحساسية أو أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الأمراض المناعية أو مصابي أمراض التهاب الشعب الهوائية والأمراض المزمنة: «إن كده لازم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم التأثر وانخفاض مستويات الأكسجين في مجرى الدم بالتأثير الشديد على الصحة، ولازم حتى لو مضطرين للخروج يكون في إجراءات احترازية»».

التخفيف من تأثيرات حالة الطقس

وللتخفيف من أضرار وأثر الظواهر الجوية الحادة وحالة الطقس المتقلب، قدَّمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، عبر «هُن»، عدة نصائح:

- عدم التقاط المناديل المستخدمة لأشخاص آخرين.

- وضع قطرات محلول ملحي لتخفيف احتقان الأنف.

- تناول قطرات للسعال لمواجهة التهاب الحلق.

- تناول المشروبات والأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات للحفاظ على الصحة.

- ونبهت أن ارتداء الكمامة أمر لا خلاف عليه.

- الحصول على مصل ولقاح الإنفلونزا لمصابي كورونا.

- الابتعاد عن مصابي البرد.

- شرب كمية كافية من السوائل.

- شرب حمص الشام والسحلب والمشروبات الشتوية.