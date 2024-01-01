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تميمة الحظ في مشواره.. إمام عاشور يهنئ زوجته بالعام الجديد

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إمام عاشور وزوجته

«سنة جديدة سعيدة بوجودك في حياتي يا أغلى ناسي»، هكذا بدأ نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إمام عاشور، أول أيام العام الجديد، بمعايدة على زوجته ياسمين حافظ، معبرا عن حبه الشديد لها، ويتمنى أن تستمر علاقتهما الزوجية في سعادة دائمة.

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اللاعب إمام عاشور يهنئ زوجته بالعام الجديد

في أول أيام عام 2024، شارك اللاعب إمام عاشور، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يضع فيه صورته برفقة زوجته «ياسمين»، وأرفق معه تعليقا بمناسبة حلول السنة الجديدة، إذ يقول: «سنة جديدة سعيدة بوجودك في حياتي يا أغلى ناسي ويا رب بداية كل سنة بوجودك معايا ربنا يخليكي يا بنت الأصول شكراً إنك في حياتي».

وفور مشاركة نجم النادي الأهلي الصورة برفقة زوجته، تفاعل معهما رواد السوشيال على نطاق واسع، متمنين لهما السعادة في حياتهما.

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دعم زوجة إمام عاشور لها في حياته المهنية

قدمت زوجة نجم «نادي القرن» إمام عاشور، الدعم والمساندة له دائما منذ أن بدأ مسيرته ، وكانت بمثابة «تميمة الحظ» بالنسبة له، إذ فُتح أمامه الكثير من الفرص الكبيرة فور إعلان خطبته منها، بداية من إعلان النادي الأهلي، رسميًا التعاقد معه وانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

كما يحرص الزوجان على مشاركة الصور مع متابعيهما عبر «إنستجرام»، وجزء من حياتهما معا بشكل عام، وحرصت زوجته ياسمين حافظ على حضور كافة المحافل والمناسبات المتعلقة بزوجها «عاشور».

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حفل زفاف نجم النادي الأهلي إمام عاشور 

وتزوج نجم الأهلي إمام عاشور من زوجته ياسمين حافظ، بعد قصة حب جمعت بينهما، وكان ذلك في شهر مارس عام 2023، وأطلت زوجته بإطلالة مميزة أثارت إعجاب الجميع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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