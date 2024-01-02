لايف ستايل

الامارات | 3 عواصم للثقافة بأوروبا في 2024

0 نشر
فيينا - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عواصم للثقافة بأوروبا في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت مدن بودو في النرويج، وتارتو في إستونيا، وباد إيستشل في النمسا، العام الجديد وقد أصبحت فيه عواصم للثقافة الأوروبية.

ولدى المدن الثلاث خطط كبيرة لعامها المشترك باللقب الثقافي.

وترغب مدينة باد إيستشل، المعروفة بأنها مدينة المنتجع الصحي الرومانسي والتي كانت بمثابة مصيف للإمبراطور فرانز جوزيف والإمبراطورة سيسي، إلى جانب 22 بلدية أخرى في منطقة زالسكامرجوت الأوسع؛ في إظهار الجانب المظلم من المناظر الطبيعية الرائعة لجبال الألب في أكثر من 300 مشروع.

ولطالما اعتبرت تارتو قلب وروح دولة إستونيا الصغيرة في شمال شرق أوروبا وتهدف إلى أن تصبح أكثر بروزاً خارج إستونيا من خلال أكثر من 1000 مناسبة.

ولا تريد بودو، أول عاصمة للثقافة الأوروبية شمال الدائرة القطبية الشمالية تقديم طبيعة القطب الشمالي الخلابة فقط، وإنما تقديم مهرجان ثقافي مستدام أيضاً. ويجب التركيز بشكل خاص على ثقافة قومية سامي، السكان الأصليين في المنطقة.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لعاصمة الثقافة الأوروبية في باد إيستشل في 20 يناير الجاري، وفي تارتو في 26 من الشهر نفسه، وفي بودو في الثالث من فبراير المقبل.

• لدى المدن الثلاث خطط كبيرة لعامها المشترك باللقب الثقافي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا