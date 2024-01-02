الامارات | 3 عواصم للثقافة بأوروبا في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت مدن بودو في النرويج، وتارتو في إستونيا، وباد إيستشل في النمسا، العام الجديد وقد أصبحت فيه عواصم للثقافة الأوروبية.

ولدى المدن الثلاث خطط كبيرة لعامها المشترك باللقب الثقافي.

وترغب مدينة باد إيستشل، المعروفة بأنها مدينة المنتجع الصحي الرومانسي والتي كانت بمثابة مصيف للإمبراطور فرانز جوزيف والإمبراطورة سيسي، إلى جانب 22 بلدية أخرى في منطقة زالسكامرجوت الأوسع؛ في إظهار الجانب المظلم من المناظر الطبيعية الرائعة لجبال الألب في أكثر من 300 مشروع.

ولطالما اعتبرت تارتو قلب وروح دولة إستونيا الصغيرة في شمال شرق أوروبا وتهدف إلى أن تصبح أكثر بروزاً خارج إستونيا من خلال أكثر من 1000 مناسبة.

ولا تريد بودو، أول عاصمة للثقافة الأوروبية شمال الدائرة القطبية الشمالية تقديم طبيعة القطب الشمالي الخلابة فقط، وإنما تقديم مهرجان ثقافي مستدام أيضاً. ويجب التركيز بشكل خاص على ثقافة قومية سامي، السكان الأصليين في المنطقة.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لعاصمة الثقافة الأوروبية في باد إيستشل في 20 يناير الجاري، وفي تارتو في 26 من الشهر نفسه، وفي بودو في الثالث من فبراير المقبل.

• لدى المدن الثلاث خطط كبيرة لعامها المشترك باللقب الثقافي.