الامارات | كرز القهوة يساعد على الوقاية من السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية نتائج دراسة أجراها فريق بحثي من كوريا الجنوبية عن التأثير الفعال لكرز القهوة في الحماية من أمراض خطرة، مثل السكري، والكبد الدهني، وزيادة نسبة الدهون في الدم.

وأشارت المجلة إلى أن دراسات مختلفة قد أثبتت بالفعل أن كرز القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد، وهو ما يعزز من النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي من كوريا الجنوبية. وعللت الدراسة البحثية هذا التأثير بالخواص المضادة للالتهابات والأكسدة في كرز القهوة، فضلاً عن مكونات تتعدد فوائدها بجانب الكافيين، والأحماض الكلوروجينية، مثل تريجونيلين وديتيربين. وأثبتت هذه المواد فوائد وآثار إيجابية في تنظيم سكر الدم، وتحسين وظائف الكبد، ويضاف إلى فوائد كرز القهوة تحسين نشاط إنزيم الغلوكوز الكبدي، وتنشيط التمثيل الغذائي للدهون، وتعديل إنزيمات هضم الدهون في البنكرياس. وحسب المجلة الألمانية، يساعد تناول مستخلصات كرز القهوة في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي والمضاعفات المرتبطة بها.

• دراسات عدة أثبتت أن كرز القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني.