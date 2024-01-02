الامارات | أجهزة المسح في المطارات الأميركية تكشف «هدايا» غريبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أن عام 2023 قدّم المزيد من الأدلة على أن بعض المسافرين الجويين ليسوا على دراية مطلقاً بما يُسمح بمروره عبر أجهزة الأشعة السينية بالمطارات وما لا يُسمح، أو على الأقل كان هؤلاء الأشخاص مؤهلين للمخاطرة بمواجهة العواقب، بحسب موقع «ترافل بالس». بدأ العام باكتشاف الضباط في مطار تامبا الدولي أفعى بوا العاصرة، يبلغ طولها أربع أقدام، داخل حقيبة يد تخص أحد الركاب، خلال عبورها من جهاز الأشعة السينية. كما عُثر على قطة من خلال جهاز الأشعة السينية في مطار نورفولك الدولي في ولاية فرجينيا. وفي بوسطن، لاحظ مسؤولو الأمن شمعة مثيرة للريبة، تبيّن في ما بعد أنها تحتوي على عشبة مخدرة في متاع أحد الركاب.

أما الضباط في مطار سياتل تاكوما الدولي، فاكتشفوا أخيراً سكيناً مخبأة في رغيف خبز.