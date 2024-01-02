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الامارات | دبي في ليلتها المنتظرة.. لؤلؤة من كل الزوايا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كما اللؤلؤة المشعة من كل الزوايا، توهجت دبي بالأضواء والألوان المبهجة والتفاؤل والأمل في أمسيتها المنتظرة من العام إلى العام، إذ رحّبت - وعيون الملايين من الشرق والغرب عليها - بالعام الميلادي الجديد، راسمة السعادة على الوجوه من كل أرجائها، لتتعدد محطات الفرح في تمام منتصف ليلة رأس السنة، وتمتد من أعلى نقطة، حيث برج خليفة، وليس بعيداً عنه برواز دبي، مروراً ببرج العرب ومنتجع أتلانتس على ساحل الخليج، وليس انتهاء بالقرية العالمية، والعديد من المواقع والمعالم، لتتلون سماء المدينة بالتشكيلات المبهرة والألعاب النارية، احتفالاً بالساعات الأولى من 2024، لتكتب دبي معايدة بحروف من نور وأمل، توثقها عدسات العالم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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