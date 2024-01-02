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الامارات | اختطاف طفلين من والدهما أثناء احتفالات ليلة رأس السنة بالدنمارك

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كوبنهاجن - د ب أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف طفلين من والدهما أثناء احتفالات ليلة رأس السنة بالدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختطف طفلان 10 و13 عاماً، في الدنمارك خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة ، حسبما أعلنت الشرطة أمس.

ويقول محققون دنماركيون إن الأب 49 عاماً، تعرض لهجوم بالقرب من مطعم بعد منتصف الليل بقليل بينما كان يشاهد الألعاب النارية ليلة رأس السنة مع طفليه في بلدة جراستن بالقرب من الحدود الألمانية.

وأجبر الطفلان على ركوب سيارة. ثم فر الجناة في سيارتين تحملان لوحات ترخيص ألمانية. ويجري التحقيق معهم بتهمة الاعتداء والاختطاف.

وتردد أن المسؤولين الدنماركيين على اتصال بالشرطة الألمانية. وتقول الشرطة إن القضية قد تكون مرتبطة بنزاع مستمر على الحضانة. ولم تكشف الشرطة عن أي أسماء. وقالوا إن التركيز الرئيسي ينصب على العثور على الطفلين وضمان سلامتهما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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