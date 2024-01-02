الامارات | ما أول وآخر دولة احتفلت بالعام الجديد؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد البعض أن العالم أجمع يحتفل برأس السنة الجديدة في نفس التوقيت، لكن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث تعتبر جزيرة كيريتيماتي والمعروفة أيضاً باسم جزيرة كريسماس وسلسلة من 10 جزر أخرى في وسط المحيط الهادئ أول بقعة على الأرض تستقبل عام 2024، وذلك لأن هذه البلدان تحتفل بالعام الجديد قبل 13 ساعة كاملة من موعد احتفالات بريطانيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وبعد ذلك، احتفل الأشخاص الذين يعيشون في ساموا ونيوزيلندا ورحبوا بعام 2024 حوالى الساعة 11 صباحاً ورحبت أستراليا المجاورة لها بعام 2024 بعد حوالي ساعتين، بتوقيت غرينتش.

وتأتي اليابان وكوريا الجنوبية والشمالية فى المرتبة التالية في القائمة، حيث رحبوا برأس السنة فى حوالي الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش، تلتها الصين وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج والفلبين في الساعة 4 مساء بتوقيت المملكة المتحدة.

وقبل حلول منتصف الليل في المملكة المتحدة، احتفلت دول آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا برأس السنة واحتفلت بريطانيا بالعام الجديد في نفس الوقت الذي احتفلت فيه البرتغال وأيرلندا وأيسلندا وغانا، وبعد ساعة من غالبية دول أوروبا، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا واليونان.

وتعتبر أمريكا الشمالية والجنوبية آخر الدول التي أحتفلت بعام 2024، مع منطقتين أمريكيتين وهما جزيرة بيكر وجزيرة هاولاند من آخر الدول التي رحبت بالعام الجديد، إلى جانب ساموا الأمريكية التي احتفلت برأس السنة في الساعة 11 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم أمس الاثنين.

ورغم وقوع روسيا في قارة أوروبا إلا أنها من أوائل دول العالم التي استقبلت العام الجديد، حيث تبدأ الساعات الأولى من العام في أقصى الشرق الروسي.