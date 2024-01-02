الامارات | سعداء الحظ يربحون ربع كغم من الذهب في مهرجان دبي للتسوق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بداية الأسبوع الرابع لمهرجان دبي للتسوق الذي يتضمن عروضاً لا تُفوَّت واحتفالات مميزة، أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن الفائزين المحظوظين خلال السحوبات التي نظمت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للمهرجان.

وحصل 32 فائزاً على رُبُع كيلوغرام من الذهب لكل منهم، بالإضافة إلى 90 رابحاً خلال السحوبات الرقمية، حصل كل منهم على سبائك ذهبية بوزن 10 غرامات لكل منهم.

وترمز هذه الجوائز إلى الاحتفال والسعادة التي تغلف مهرجان دبي للتسوق، الذي يعد بلحظات لا تنسى للمتسوقين المحظوظين.

ولايزال لدى المتسوقين فرصة للانضمام إلى سلسلة المكافآت من خلال الاستمتاع بالعروض في منافذ المجوهرات المشاركة البالغ عددها 275 في أنحاء دبي حتى 14 يناير الجاري.

ومع إنفاق 500 درهم كحد أدنى على قطع المجوهرات الذهبية أو الماسية أو اللؤلؤة ، يمكن للمتسوقين تأمين دخولهم في سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات.

وهناك 25 كيلوغراماً من الذهب في انتظار 300 رابح محظوظ طوال مدة الحملة.

