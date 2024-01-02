الامارات | كيف تحافظ على صحة البنكرياس؟.. أطباء باطنة يقدمون نصائح مهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة في ألمانيا بأنه يمكن الحفاظ على صحة البنكرياس من خلال اتباع نمط حياة صحي؛ إذ ينبغي الإقلاع عن التدخين والكحوليات؛ لأنهما يرفعان خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، كما ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة والأغذية الغنية بالألياف الغذائية، مع الإقلال من الدهون والسكر.

كما ينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن 30 دقيقة يومياً؛ إذ تساعد الرياضة على قيام البنكرياس بأداء وظيفته بشكل سليم من ناحية، وتعمل على خفض الوزن الزائد، الذي يؤثر بالسلب على وظيفة البنكرياس، من ناحية أخرى.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة الأعراض الدالة على أمراض البنكرياس مثل الالتهاب والقصور الوظيفي، وفي أسوأ الأحوال السرطان.

وتتمثل الأعراض في الشعور بآلام بالجزء العلوي من البطن واضطرابات الهضم وتغير لون الجلد والعين إلى اللون الأصفر، بالإضافة إلى الشعور بالامتلاء والغثيان والقيء وفقدان الشهية، فضلاً عن البراز الدهني ذي الرائحة الكريهة.

يشار إلى أن البنكرياس ينتج إنزيمات تساعد على الهضم، ويطلق هرمونات مثل الأنسولين لتنظيم مستويات السكر بالدم.