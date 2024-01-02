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«المشي للخلف» طريقة جديدة لإنقاص الوزن بشكل أسرع.. «ليها فوائد كتير»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

المشي للخلف

إنقاص الوزن ليس سهلًا على الإطلاق، ويُعد أمرا هاما بالنسبة للكثيرين، واختلفت الطرق حول ماهية فقدان الوزن، منها الطبيعي من خلال الأنظمة الغذائية المختلفة، ومنها الجراحي، أو ما يعتمد على ، وفي الوقت الحالي تتطور طرق ووسائل إنقاص الوزن، وفق ما ذكرته الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التخسيس الموضعي ونحت القوام.

وأوضحت الدراسات الحديثة حيلة غريبة لفقدان الوزن، حيث تعمل على حرق الدهون بنسبة 2.4% خلال استمرار ممارستها لمدة ست أسابيع، فضلًا عن نتائجها المبهرة على الصحة بشكل عام، وهي المشي للخلف.

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فوائد المشي لإنقاص الوزن

المشي بشكل عام مفيد لصحة الجسم داخليًا وخارجيًا، ويساعد في فقدان الوزن بنسبة تتراوح بين 50 و60% أكثر من الأنشطة الأخرى، إذا تم ممارسته يوميًا بشكل يحرك كل أجزاء الجسم مدة عشر دقائق.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن المشي بالخلف يكسر الأرقام القياسية لفوائد المشي العادي، إذ يؤثر بالإيجاب على صحة العمود الفقري، فضلًا عن فاعليته بزيادة الثقة بالنفس، وتنظيم الدورة التنفسية، وتحسين صحة الفقرات وخاصة القطنية، بجانب العمل مع المدى على اتزان حركة الجسم.

الطريقة المثالية لممارسة المشي بالخلف

تمرين المشي بالخلف له بعض الخطوات التي يجب اتباعها، لكي يؤدي نتائجه المرغوبة، أولها فرد الضهر ليكون الجسم في وضع استقامته، بالإضافة لشد محيط البطن للداخل، مما يساعد على نحت منطقة البطن، بجانب شد منطقة الأرداف، وبالتالي يتناسق القوام الكامل للجسم، على أن نقوم بممارسة التمرين عشر دقائق يوميًا، إذ نبدأ بخطوات قليلة تصل إلى عشر خطوات مكررة على أربع مرات باليوم، ثم نزيدها تدريجيًا حتى نصل للاحتراف.

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ونصحت أخصائية التغذية بممارسة التمرين بجانب شرب المياه الفاترة بكميات وفيرة بدون إضافات، ويُفضل تناول قطعة من الشيكولاتة الداكنة، التي تعمل على تعزيز عملية الحرق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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