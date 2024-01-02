موجودة في الأذن.. علامة تكشف مشكلة صحية خطيرة في الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أمراض القلب والأوعية الدموية، هو اسم لمجموعة من الحالات التي يمكن أن تؤثر على القلب والدورة الدموية بما في ذلك قصور القلب والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية، والتي ترتبط عادةً بتراكم الدهون في الشرايين والتي تسمى تصلب الشرايين.

وكما هو الحال مع أي حالة طبية، كلما لاحظت أيًا من العلامات التحذيرية لتصلب الشرايين أو أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل أسرع، كلما تمكنت من طلب العلاج الذي تحتاجه بشكل أسرع، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

بعض الأعراض أكثر شهرة مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، لكن البعض الآخر قد يبدو غير معروف.

وكشف أحد الخبراء علامة غير عادية لانسداد الشرايين التي يمكن أن تظهر في مكان غير متوقع، وهو الأذن.

وحذرت الطبيبة البريطانية، الدكتورة جانين بورينج، من "علامة فرانك"، وهي بمثابة ثنية صغيرة في وضع قطري في الجزء السفلي من شحمة الأذن.

وقالت: "هذه هي علامة الشريان المسدود التي لم يخبرك بها طبيبك قط، والمعروفة باسم علامة فرانك، لذا يرجى التحقق من أذنيك وشحمة أذنك إذا كان هناك تجعد يشبه هذا، فهذا يُعرف باسم علامة فرانك."

وأوضحت بورينج المزيد عن الأعراض، قائلة: "لقد اكتشفه الدكتور فرانك، وكان ذلك في عام 1975، حيث كان لدى عدد من مرضاه الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين كانوا يعانون من الذبحة الصدرية ومرض الشريان التاجي، وكان لديهم هذا التجعد في شحمة الأذن".

وتابعت: "وقد وجد في دراسة حديثة أجريت الآن في عام 2021 أن المرضى الذين يعانون من تجاعيد شحمة الأذن قد يرتبطون بتركيز أقل لهرمون أو إنزيم مثبط للعمر يعرف باسم كلوثو، ومن المعروف أن كلوثو متورط في خلل وظيفي في بطانة الأوعية الدموية في الشريان، لذا فإن هذا مهم."

وحللت دراسة منفصلة، نشرت في مجلة الطب السريري عام 2021، 3951 مريضا يعانون من مرض الشريان التاجي، وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن "مجرد وجوده أو غيابه لا ينبغي أن يؤثر على الإدارة السريرية للمرضى".

وقالوا: "ومع ذلك، من أجل جدواها وسهولة تفسيرها، يمكن اعتبار علامة فرانك جزءًا من الفحص البدني."

في حين أن بعض الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بتصلب الشرايين بسبب الوراثة، إلا أنه غالبًا ما يرتبط بخيارات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتدخين .

لذلك، لتقليل المخاطر، تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بما يلي:

تناول طعامًا صحيًا وكميات أقل من الدهون المشبعة والسكر

مارس التمارين بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

حافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة إذا كنت تعاني من مرض السكري

لا تدخن

كما أوصت الدكتور بورينج ببعض العلاجات الطبيعية، وقالت: “نصيحتي هنا للحفاظ على صحة الشرايين، تأكد من تناول بعض الثوم في نظامك الغذائي.

بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي علامات لتصلب الشرايين، ولكن يمكن أن يسبب:

ألم الصدر

ألم في الذراعين والساقين، خاصة عند ممارسة الرياضة

الشعور بضيق في التنفس

الشعور بالتعب طوال الوقت

الشعور بالضعف

الشعور بالارتباك.

إذا شعرت بأي أعراض أو كنت قلقًا بشأن صحة قلبك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.