الامارات | شاشة دبي تفتح لمواهب «إكس فاكتور» بوابة النجومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجارب غير مألوفة، منافسات استثنائية، وقرارات فنية صعبة اتخذها أعضاء لجنة التحكيم في الحلقة التاسعة من برنامج «إكس فاكتور»، التي عرضت أول من أمس على شاشة تلفزيون دبي، وشهدت استبعاد مشترك واحد من فريق أنغام، بناء على «قرعة خاصة»، شملت المتأهلين عن المجموعات الثلاث، سبقها تقديم «ميدلي» غنائي على إيقاع أغنية «اللي نساك نساه» للنجم الكويتي عبدالله الرويشد، عضو لجنة التحكيم، الذي أشار إلى تحديات مرحلة الاختيار في نهاية هذه الحلقة، وصولاً إلى المنافسات النهائية التي سيتابعها الجمهور على مدار الأسبوعين المقبلين على شاشة تلفزيون دبي.

وافتتحت منافسات الحلقة التاسعة مع أعضاء فريق النجمة أنغام، وتحديداً المتسابقة المغربية شيماء، من فئة المشتركين من 25 عاماً وما فوق، التي أدت أغنية «خليك هنا» للراحلة وردة الجزائرية، لتسجل حضورها الناجح على مسرح «إكس فاكتور» وتستحق تقدير كل أعضاء لجنة التحكيم الذين تحدثوا عن قدراتها الفنية وتمكنها باقتدار من تجربة هذه الأغنية التي اعتبرها النجم راغب علامة بدوره، تكريماً لكل من المطربة الراحلة والملحن المصري بليغ حمدي.

من ناحيتها، استطاعت السعودية حنين المنصور بثبات هذه المرة، لفت أنظار الجمهور عبر أدائها المتقن لمقطع من أغنية «القلوب الساهية» لنوال الكويتية، الذي وصفه النجم راغب علامة «بالسهل الممتنع».

من جهته، اختتم المشترك الفلسطيني طالب نعماني، منافسات المجموعة الأولى بأغنية «مشيت خلاص» لوائل جسار.

فريق راغب

فيما استهلت المشتركة المصرية حنين الشاطر، من فريق راغب علامة وفئة المشتركين دون 24 عاماً، منافسات المجموعة الثانية، لتخطف قلوب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم على حد سواء، عبر أدائها المبدع لأغنية «تدري ليش أزعل عليك» للنجمة الإماراتية أحلام، الذي استحقت عنه تصفيق الجمهور من جهة، وإشادة النجمة أنغام من جهة أخرى، مؤكدة «شطارتها» في تقديم شخصيتها الفنية في قالب خاص في هذه الأغنية.

أما اللبنانية لونا كرم، فاعتلت المسرح لتقدم مقطعاً موفقاً لأغنية «سلملي عليه» لإليسا، نالت به إعجاب لجنة التحكيم التي أشارت إلى تميزها وشخصيتها الفنية الواضحة في كل تجربة أدائية جديدة تخوضها.

الثنائيات والفرق

وافتتحت منافسات مجموعة «الثنائيات والفرق الموسيقية» الخاصة بعبدالله الرويشد، مع فرقة «بساطة» السورية، التي قدم أعضاؤها أغنية «بحبك وبغار» لعاصي الحلاني، فيما تمكن الإماراتي حمدان محمد خلال منافسات هذه الحلقة من إبهار الحضور بأدائه لأغنية «تجيني» للفنان السعودي عايض، مسجلاً اهتماماً خاصاً من قبل لجنة التحكيم التي وصفت أداءه بالمتقن، وحضوره الفني بالمتميز، باعتبار ما أضافه هذا الأخير من إحساس عالٍ بالنغم ومن أفكار فنية جديدة في هذه الأغنية.

ومع انتهاء أداء المشتركين، حانت لحظة الحسم التي أعلنت فيها «القرعة الخاصة» قرار استبعاد مشترك واحد من مجموعة الفنانة أنغام، فيما اندفع كل من الفلسطيني طالب نعماني، والسعودية حنين المنصور، بناء على ترشيح عبدالله الرويشد وراغب علامة، نحو دائرة الخطر، لتقرر أنغام في نهاية الأمر، استبعاد طالب نعماني من منافسات الحلقات المقبلة على الرغم من تأكيدها جمالية خامته الصوتية وتفرد شخصيته الفنية.

وفي معرض حديثه عن منافسات الحلقة التاسعة، حرص راغب علامة على تأكيد أن خروج المشتركين من منافسات البرنامج تباعاً لا يعني قط فشلهم في الحصول على اللقب، بقدر ما يعكس اعترافاً رسمياً بنجوميتهم واستعدادهم الكامل لتقديم أعمالهم الفنية الخاصة مستقبلاً.

في الوقت الذي أشارت فيه المطربة أنغام إلى تفاقم صعوبة تجارب اختيار الأصوات المشاركة في المنافسات.

أما الفنان عبدالله الرويشد، فواصل بث روح الحماسة بين المشتركين بالاعتماد على حسه الفكاهي وروح الدعابة التي نجح من خلالها بامتياز في نشر أجواء استثنائية من الفرح وخفض وطأة التوتر الذي صاحب منافسات هذه الحلقة ولحظات الإعلان عن النتائج.

• أنغام أكدت جمال خامة صوت طالب نعماني وتفرد شخصيته الفنية.

مغامرات المشتركين

تابع جمهور «إكس فاكتور» خلال الحلقة التاسعة من «إكس فاكتور» بعض فصول مغامرات المشتركين وتجارب تحدياتهم غير المألوفة، وكان أبرزها تحدي المرتفعات الشاهقة وقيادة سيارات السباق السريعة والرياضات البحرية المتعددة وتجارب التزلج على الجليد، في الوقت الذي واصلت فيه المذيعة نينا مغربي تقديم فقرة «غرفة إكس فاكتور» التي رصدت من خلالها بعض جوانب كواليس المنافسات وردود أفعال المشتركين.

أما شيمة ومهند بخيت من فريق تقديم البرنامج، فتوليا تذكير الجمهور بحزمة الجوائز التي يرصدها البرنامج للفائز بلقب «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، وتتضمن إنتاج أعمال فنية مع «وارنو ميوزيك مينا»، وفرصة للفوز بأحدث نموذج من سيارة «نيسان إكس تريل».