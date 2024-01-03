الامارات | دبي حاضنة النجوم.. من ماجد المهندس إلى إد شيران و«الأمير الصغير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة من الفعاليات والحفلات الموسيقية والأنشطة الترفيهية والاجتماعية والرياضية لسكان وزوار دبي، تزامناً مع بداية العام الميلادي الجديد.

وتتضمن أبرز الفعاليات خلال يناير الجاري، مهرجان القوز للفنون، وبطولة دبي ديزرت كلاسيك السنوية، وعرضاً كوميدياً للفنان مايكل ماكنتاير، إضافة إلى العودة المنتظرة لحفلات النجم، إد شيران، وغيرها من الفعاليات المشوقة.

ويستمر مهرجان دبي للتسوق حتى 14 الجاري بفعالياته وعروضه وسحوباته وجوائزه المميزة، إذ تشهد وجهات التسوق في دبي ومناطق الجذب في المدينة إقبالاً كبيراً للاستمتاع بما يقدمه المهرجان خلال هذا الموسم الممتع.

ويعود مهرجان القوز للفنون بدورته الـ11 إلى السركال أفنيو، خلال يومي 27 و28 الجاري، ليقدّم عروضاً إبداعية لعشاق الفن. ويتضمن المهرجان مجموعة منتقاة بعناية، من ورش العمل والمعارض والعروض الموسيقية الحية، فضلاً عن تشكيلة من الأنشطة المخصصة للأطفال.

وينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب في 31 الجاري ويستمر حتى السادس من فبراير المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وتَعِد الدورة المقبلة عشاق الكتب من جميع الأعمار ببرنامج تفاعلي مميز يجمع نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم.

وتعود فعالية «نغمات دبي» بين الخامس و14 الجاري للاحتفاء بأبرز المواهب المحلية والإقليمية في عدد من أشهر وجهات دبي، بما فيها ممشى الخوانيج، والسيف، وبوكس بارك، وجزيرة بلوواترز، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست إكزت الخوانيج، ودي إكس بايك، بالقرب من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتستعد «دبي للثقافة» لإطلاق الدورة الثالثة من مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء بين 12 و21 الجاري في محمية المرموم الصحراوية، إذ يمكن لعشاق السينما الاستمتاع بهذه المنصة، ومشاهدة أهم أعمال المخرجين المحليين والإقليميين، إلى جانب المشاركة في باقة من الأنشطة وسط أجواء عائلية.

ويتسنى للأحبة الصغار مشاهدة شخصياتهم المحببة من مسلسل باو باترول في منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول بين 12 و28 الجاري، حيث يُقام مهرجان باو باترول المستوحى من المسلسل الشهير.

ولعشاق الطرب سيُحيي النجم، ماجد المهندس، حفلاً على مسرح كوكا كولا أرينا في 12 الجاري.

وبعد جولته العالمية التي بيعت جميع تذاكرها، سيقف الكوميدي البريطاني اللامع، مايكل ماكنتاير، على مسرح كوكا كولا أرينا في 13 الجاري لتقديم عرضه «اضحكوا مع مايكل ماكنتاير».

وتزداد شعبية موسيقى فرقة KPOP في أنحاء العالم يوماً بعد آخر، وتتوجه الفرقة إلى دبي في 14 الجاري لتقدم لجمهورها الواسع، حفلاً على مسرح كوكا كولا أرينا.

ويستعد المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي، إد شيران، للعودة إلى دبي في ملعب ذا سيفنز ضمن جولته العالمية في أمسيتين خلال 19 و20 الجاري.

وسيأخذ الفنان السعودي، خالد عبدالرحمن، جمهوره في رحلة إلى أجواء تسعينات القرن الماضي، خلال حفله في 19 الجاري في كوكا كولا أرينا.

وتستضيف دبي أوبرا الموسيقي الإيطالي، لودوفيكو إيناودي، لتقديم باقة من العروض بين 19 و21 الجاري.

كما تقدم دبي أوبرا للجمهور مسرحية «الأمير الصغير» بين 25 و28 الجاري، وهي إحدى أكثر القصص المحببة لدى الأطفال حول العالم.

ونجح عالم مارفل في التحول إلى ظاهرة عالمية ذات شعبية كبيرة، وسيكون عشاقه على موعد مع عرض فريد من نوعه على مسرح كوكا كولا أرينا، بين 25 الجاري والرابع من فبراير المقبل. وسيأخذ العرض الجمهور إلى عالم آخر يزخر بشخصياتهم المفضّلة، بمن فيهم آيرون مان، والنمر الأسود، وسبايدرمان، وغيرهم.

ويستضيف «بلا بلا دبي» حفلاً لفرقة البوب روك الشهيرة، ون ريبابليك في 25 الجاري، والتي تأتي في إطار جولة آرتيفيشال بارادايس العالمية الخاصة بالفرقة.

وتزامناً مع أجواء الطقس اللطيفة، تستضيف مدينة إكسبو دبي، مهرجان بريك ذا بلوك، المنصة التي تجمع عدداً من الموسيقيين العالميين في 26 الجاري.

ماراثون

ضمن أجندة الفعاليات الرياضية، تشهد دبي انطلاق ماراثون دبي 2024 في السابع من يناير، وهو أحد أكبر الفعاليات الرياضية السنوية في المنطقة، ويحظى المتسابقون بفرصة الجري على مسار مميز يمر عبر أبرز معالم دبي الرائعة، بما في ذلك مدينة جميرا وبرج العرب. وتوفر الفعالية خيارين للمشاركة، بناء على مستويات المهارة لدى المتقدمين، وهما سباقا 42 كيلومتراً و10 كيلومترات، فيما يمكن للعائلات المشاركة في سباق أربعة كيلومترات.