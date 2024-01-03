ما قاعدة 30/30/30 لفقدان الوزن؟.. طريقة غريبة لحرق الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال الأشهر الأخيرة اتجه رواد موقع التواصل الاجتماعي «TikTok» لتطبيق نظام حرق دهون أُطلق عليه قاعدة 30-30-30، وبعدها كثرت الأقاويل حوله وانتشرت تساؤلات عدة عن طريقة تطبيق هذا النظام الذي ينقص الوزن في نصف ساعة كما يدعي رواد مواقع التواصل، والذي من خلاله يتم تناول 30 جرامًا من البروتين خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ، تليها 30 دقيقة من التمارين، وهو باختصار نظام 30-30-30 لفقدان الوزن الذي انتشر بسرعة كبيرة.

نظام 30-30-30 لفقدان الوزن

طريقة 30-30-30 هي إحدى فقدان الوزن واعتبرها البعض أنها أفضل نظام غذائي لحرق الدهون، لكن بحسب موقع «مايو كلينك»، لا يوجد نظام يعرف بأنه أفضل من حيث حرق الدهون ولكن بالمقارنة مع معظم الخطط لإنقاص الوزن الموجودة، هذه الخطة ليست سيئة.

وتشير طريقة 30-30-30 إلى تناول 30 جرامًا من البروتين خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ، تليها 30 دقيقة من التمارين منخفضة الكثافة، ووصفه عالم الأحياء جاري بريكا بنظام TikTok الغذائي في فيديو حصد أكثر من 17 مليون مشاهدة، قائلًا إن هذه النصيحة ربما تكون نابعة من كتاب تيم فيريس «The 4-Hour Body»، الذي يشجع على استهلاك 30 جرامًا من البروتين خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ.

مفيد ولا يسبب ضرر

وبالتطرق إلى تفاصيل قاعدة 30-30-30 فهي تساعد على التحكم في السعرات الحرارية، مع حساب احتياجات الإنسان اليومية والحرص على نظام غذائي متوازن غني بالمواد المغذية وتناول الماء، من خلال 30 دقيقة من الأكل الواعي، وتخصيص نصف ساعة للطاعم بعد الاستيقاظ بـ30 دقيقة على الأقل للاستمتاع بالطعام والتركيز عليه وتذوق كل لقمة، للإحساس أكثر بإشارات الجوع والامتلاء، لمنع الإفراط في تناول الطعام، وعلق الدكتور حسام موافي في تصريح تلفزيوني سابق على هذه الخطوة، قائلًا إن تناول الطعام بتأني يعزز الشعور بالشبع، وامتلاء المعدة، وهي خطوة مهمة للإنقاص الوزن.

وفي تصريح لـ«هن»، أشار الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية، إلى روتين يومي للتخلص من الدهون وإنقاص الوزن، بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا والتي يعتمد عليها نظام 30-30-30، إلى جانب الحصول على وجبات غذائية صحية، وتناول مشروبات مهمة منها ماء النعناع والليمون أو القرفة، والابتعاد عن تناول الدهون والسكريات، ونصح بتناول الأغذية التي تساعد على فقدان الوزن، ومنها «الشوفان» الذي يحتوي على الألياف، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن، وصحة الجهاز الهضمي وحماية القلب.