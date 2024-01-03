"الغذاء القاتل".. نوع طعام يدمر الجهاز العصبي والكلى والبنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - النودلز من الأطعمة التي يعشقها كثيرون، وتُقدم بطرق عديدة مختلفة، ويمكن أن تكون طبقًا رئيسيًا أو جانبيًا، ويمكن طهيها بالماء المغلي، ولكنها قد تكون خطيرة على الصحة.

وقال استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر: "النودلز مليئة بالسموم التي تؤثر في الصحة".

وتابع في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "تيك توك": "النودلز لا تحتوي على أي عناصر غذائية مفيدة، ومحتواها عبارة عن نشا مطبوخ".

وأضاف استشاري التغذية: "النودلز ترفع السكر في الدم وتضعف البنكرياس وتؤثر في الكبد وتسبب مشاكل في الجهاز العصبي".

وأشار: "النودلز تحتوي على مركب (مونو صوديوم جلوتاميت)، ونسبة عالية من الصوديوم، تؤدي إلى احتباس السوائل وتؤثر في ضغط الدم والكلى".

واستكمل: "كما تحتوي على مواد حافظة وخاصة ملح الصوديوم الأحادي تعمل نوعاً من الإدمان، كما أنها تعد مادة سامة".

وحذر أبو بكر: "لا ينصح بها للأطفال أو الكبار، لأنها تسبب الجوع بعد ساعتين من تناولها وتزيد الشهية، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن".