الامارات | أسخف 10 مكالمات طوارئ في 2023.. بينها طلبات لا تصدق!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز اتصالات قائمة بأكثر المكالمات سخفاً التي تلقاها العام الماضي على خدمة الطوارئ، محذراً من تجاهل جدية هذه الخدمة المهمة التي يمكن أن تكون ثوانيها المعدودة الحد الفاصل بين نجاة شخص أو أكثر من الموت.

ونقل موقع «غلوبال نيوز» عن مركز اتصالات الطوارئ E-comm في مقاطعة كولومبيا البريطانية أن اتصالات كثيرة تصل إلى موظفي قسم الاستجابة السريعة، لا تشكل أي خطورة تذكر، أو تتميز بسخافة كبيرة.

وقال مصدر في المركز إن شخصاً ما اتصل مرة برقم 911 ليسأل عن توجيهات حول كيفية العودة إلى المنزل بعد حضور حفل موسيقي متأخر، واتصل آخر لأنه تم إلغاء حجزه على Airbnb، بينما اتصل ثالث بالنجدة لأن طلب طعاماً خارجياً باستخدام خدمات أوبر واستغرق وقتاً طويلاً، فيما اتصل رابع بالرقم 911 بعد أن فقد حلقة أنفه أثناء الاستحمام.

وأكدت متلقية مكالمات الشرطة في E-Comm، ألينا ميليسيفيتش «أنه بغض النظر عن مدى سخافة المكالمة التي تظهر لديهم، فإنه يتعين علينا التعامل مع كل مكالمة 911 كحالة طوارئ حتى نتمكن من تحديد خلاف ذلك بثقة».

وأضافت «كل ثانية نقضيها في طرح الأسئلة حول حجوزات Airbnb أو الشكاوى المتعلقة بطلبات الطعام هي الوقت الذي يمكن تخصيصه لمساعدة شخص ما في حالة طوارئ تهدد حياته».

ونشر الموقع ما قال إنه أبرز 10 مكالمات مزعجة لمركز اتصالات الطوارئ لعام 2023 في كولومبيا البريطانية وهي:

- للسؤال عن اتجاهات للمنزل بعد حضور حفل موسيقي.

- إشارة المرور تستغرق وقتاً طويلاً لتتحول إلى اللون الأخضر.

- من فقد حلقة أنفه أسفل حوض الدش.

- إلغاء حجز على Airbnb من قبل المضيف.

- طلب Uber Eats استغرق وقتاً طويلاً.

- لم يسمح لهم مطعم البرجر بالدخول قبل الافتتاح.

- لم يتمكنوا من العثور على هواتفهم المحمولة.

- للشكوى من حفرة.

- طلب ماكدونالدز الخاص بهم استغرق وقتاً طويلاً.

- حلاقهم قام بقصة شعر سيئة.

وذكر المركز الذي يعتبر من أكبر مراكز اتصالات الطوارئ في كولومبيا البريطانية بكندا، أنه يتعامل مع 99% من حجم مكالمات 911 داخل المقاطعة، كما يوفر خدمات إرسال لأكثر من 70 وكالة شرطة وإدارة إطفاء في جميع أنحاء المقاطعة.

وتابعت ميليسيفيتش «المكالمات إلى 911 ارتفعت بنسبة 13% في 2023، وهذه القائمة هي تذكير واضح بالاتصال برقم 911 فقط في حالة الطوارئ».

وأوضحت أن طلب هذا الرقم الخاص «يبقى موجهاً للشرطة أو الإطفاء أو حالات الطوارئ الطبية عندما يتطلب الأمر اتخاذ إجراء فوري: صحة شخص ما أو سلامته أو ممتلكاته معرضة للخطر أو أن هناك جريمة جارية».