الامارات | سلالة نادرة من الغوريلا في براغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة الحيوان في براغ اليوم، عن استقبالها لسلالة نادرة من بين حيوانات الغوريلا التابعة لها، حيث أنجبت أنثى الغوريلا دوني 10 سنوات أول مولود لها.

وأضافت حديقة الحيوان أن دوني ولد، بعد وقت قصير من الساعة التاسعة مساء أمس، (2000 بتوقيت غرينتش).

وقال مدير حديقة الحيوان، ميروسلاف بوبيك إن "الولادة جرت سريعا وعلى الرغم من أن دوني هي أول مولود لها ، إلا أنها فعلت كل شيء بدون أدنى صعوبة".

وأضاف أن المولود بصحة جيدة وبدأ الرضاعة بعد وقت قصير من الولادة.

وسيتمكن الزوار من رؤية نسل الغوريلا، في الأيام القليلة المقبلة، إلا أن التقاط الصور سيكون محظوراً.