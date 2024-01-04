الامارات | موسم نزلات البرد يزيد المعاناة.. إرشادات لمرضى الجيوب الأنفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت مجلة «فرويندين» الألمانية إرشادات للأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجيوب الأنفية، بسبب انحراف الحاجز الأنفي أو الأورام الحميدة، والتي تعيق تصريف المخاط من الجيوب الأنفية، وتزيد معاناتهم مع موسم نزلات البرد.

ونصحت المجلة الألمانية الذين يعانون مشكلات في الجيوب الأنفية عند إصابتهم بنزلات البرد باستخدام بخاخ الأنف المضاد للاحتقان مبكراً قدر الإمكان، وعدم التأخر في المعالجة، ولمدة لا تزيد على خمسة أيام.

ويمكن الاعتماد على الأدوية العشبية المدعمة للجيوب الأنفية، مثل سينوبريت أو المراهم المرطبة مثل بينمينثول، كما أن تسليط الضوء من مصباح الضوء الأحمر يمكن أن يعطي نتائج إيجابية أيضاً. ومع الحالات الشديدة، يمكن استخدام بخاخات الكورتيزون، ولكن يتعين استشارة الطبيب المختص عند التعرض للإصابة بالتهابات في الجيوب الأنفية أكثر من أربع مرات سنوياً.

يشار إلى أن الأغشية المخاطية في الأنف والجهاز التنفسي تعد حائط الصد الأول لجهاز المناعة في وجه الفيروسات والعدوى، والتي يعتمد الجسم عليها بشكل كبير في منع العدوى، كما أن نقص فيتامين D قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابات بالعدوى، لذا فإن معظم الأطباء يوصون في مثل هذه الحالات بتناول مكملات ذلك الفيتامين . وشددت المجلة الألمانية على ضرورة تقوية الجهاز الهضمي، إذ ترتبط الأغشية المخاطية بين الأمعاء وأعضاء الجهاز التنفسي ببعضها ارتباطاً وثيقاً، ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال اتباع نظام غذائي غني بالألياف، مثل الحبوب الكاملة، وبذور الكتان، والخضراوات، والزبادي.

• مع الحالات الشديدة، يمكن استخدام بخاخات الكورتيزون، ولكن باستشارة الطبيب.