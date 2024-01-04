الامارات | «الناشر الأسبوعي» تدخل عامها السادس بضوء «عربي» قادم من بعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاءت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد، على تجارب أدباء من أصول عربية في أميركا اللاتينية، ونشرت حواراً مع الروائية والناقدة التشيلية من أصل فلسطيني، لينا مرواني، التي هاجر أجدادها من مدينة بيت جالا إلى سانتياغو في تشيلي عام 1915، إبان إصدار العثمانيين قراراً بالتجنيد الإجباري «سفر برلك» خلال الحرب العالمية الأولى.

ونشرت المجلة دراسة عن الكاتبة التشيلية من أصل سوري، إديت شاهين، وروايتها «نعيمة» التي تعد وثيقة أدبية وتاريخية عن موجات الهجرة العربية. كما تضمن العدد الجديد من المجلة دراسة عن رواية «مسافر البساط السحري»، للكاتب التشيلي من جذور فلسطينية، الذي يتتبع في سرديته مسارات هجرة عائلة مجدلاني من فلسطين.

وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد بعنوان «الشارقة.. الاسم الشمسي للثقافة»، تناول فيها أهمية علاقات الشراكة الثقافية، موضحاً أن معرض بيغ باد وولف - الشارقة، يعد ثمرة لاتفاقية تعاون وقّعتها الهيئة مع سوق الكتب الأكبر في العالم، عام 2019.

وأضاف: «لقد علّمنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الثقافة، أن المشروعات الكبرى في كل المجالات تزداد توسعاً وتأثيراً وحيوية، متميزة بالديمومة والتجدد، من خلال طاقتها الذاتية المتمثلة في الفكرة والرؤية وقدرة عناصرها البشرية على الابتكار والمبادرة والصبر، وإخلاصهم في العمل الدؤوب، وكذلك بمقومات بنائها وبيئتها المشجعة، من جهة، ومن خلال علاقات التعاون والشراكة الفاعلة والتفاعل مع تجارب الآخرين من جهة أخرى».

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير التحرير، علي العامري، عن دخول «الناشر الأسبوعي» عامها السادس، مستذكراً بدايات انطلاقتها. وقال: «لا تقوم صناعة نشر من دون حركة تأليف، ولا يتحقق أثر للكتب من دون قرّاء، وبذلك تكتمل أركان اهتمامات المجلة لتشمل كل صنّاع الكتاب، من مؤلفين وورّاقين ورسامين وموزعين وبائعين للكتب».