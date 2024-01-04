الامارات | الأطعمة الغنية بأوميغا 3 تثبط الالتهابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للحساسية والعناية بالبشرة بأنه يمكن لمرضى «وردية الوجه» (Rosacea) تخفيف متاعبهم من خلال التغذية السليمة، إذ ينبغي تناول الأطعمة المثبطة للالتهابات، في حين ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المحفزة للالتهابات. وأضافت الجمعية أن الأطعمة المثبطة للالتهابات تتمثل في الأطعمة الغنية بأوميغا 3، مثل الأسماك والمكسرات وبذور الكتان، أما الأطعمة المحفزة للالتهابات فتتمثل في اللحوم والنقانق والسكر والدهون والفواكه الحمضية ومنتجات الألبان، إضافة إلى الأطعمة الحريفة. ومن المهم أيضاً الإقلاع عن التدخين والكحوليات. يشار إلى أن مرض وردية الوجه هو مرض جلدي مزمن، يتميز باحمرار شديد في الوجه وبثور وتمدد أوعية دموية صغيرة تحت جلد الوجه.