الامارات | حرارة شمال أوروبا.. 40 تحت الصفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفضت درجات الحرارة في شمال أوروبا إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر لأول مرة منذ 2021، حسبما ذكر المعهد السويدي للأرصاد الجوية أول من أمس.

وقال المعهد إن درجات الحرارة انخفضت في بعض مناطق شمال السويد، مثل مدينة «أوميو» شمال شرق البلاد، إلى أدنى مستوى منذ 12 عاماً.

وأفادت قناة «إس في تي» بأنه تم تعليق خدمات جميع قطارات الركاب التي تسير شمال «أوميو» حتى الغد، بسبب المخاطر الشديدة بشأن السلامة في ظل البرد القارس.

ووفقاً للمعهد السويدي للأرصاد الجوية، تجلب منطقة ضغط مرتفع حالياً هواء شديد البرودة إلى شمال شرق السويد وشمال فنلندا.

وتم تسجيل درجات حرارة تصل إلى 41.6 درجة مئوية تحت الصفر في نيكالوكتا قرب كيرونا شمال السويد.

وفي فنلندا، يتوقع أن تستمر موجة الطقس البارد في جميع أنحاء البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر في الشمال، حتى الأحد المقبل على الأقل.