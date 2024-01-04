الامارات | نصف مراهقي بريطانيا يشعرون بأنهم مدمنو وسائل التواصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر نحو نصف المراهقين في بريطانيا بأنهم مدمنو وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد في تحليل أجرته جامعة «كمبريدج» البريطانية.

وأفادت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس، بأن النتائج الأولية للدراسة التي أجريت في الجامعة، وصفت بأنها «مذهلة»، إذ قال الباحثون إن علاقة البعض بوسائل التواصل يمكن أن تكون «شبيهة بالإدمان السلوكي».

ويحلل فريق جامعة «كمبريدج» البيانات الواردة من «دراسة جيل الألفية»، التي يجريها مركز الدراسات الممتدة في جامعة لندن.

وتتتبع الدراسة حياة أكثر من 18 ألف طفل ولدوا في المملكة المتحدة خلال عامي 2000 و2001، لرسم خريطة لخلفيات المولودين في مطلع القرن الـ21.

وتوصل باحثو جامعة كمبريدج إلى أن 48% من بين 7022 شخصاً شملهم الاستطلاع، إما وافقوا أو وافقوا بشدة، على عبارة «أعتقد أنني مدمن وسائل التواصل».