الامارات | «دليل ميشلان» يكتشف النكهات في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّط مهرجان دليل ميشلان الأول للمأكولات في المنطقة، الذي نظم مؤخراً في حديقة اللوفر أبوظبي، تحت شعار «اكتشف فن النكهات»، الضوء على مشهد فنون الطهي المتنوع في الإمارة، من خلال برنامجه الحافل بالعروض والتجارب، بمشاركة مجموعة من ألمع الطهاة.

واجتمع في حديقة اللوفر أبوظبي طهاة 16 مطعماً من «دليل ميشلان»، قدموا قوائم مأكولات خاصة، منحت الزوار فرصة استكشاف نكهاتٍ من مختلف مطابخ العالم.

ويمنح دليل ميشلان تقييمات تميز تصل إلى ثلاث نجوم لنخبة منتقاة من أفضل المطاعم حول العالم. وتزامن انطلاق المهرجان مع حصول مطعم «إرث» الإماراتي على نجمة ميشلان، لينضم إلى ثلاثة مطاعم أخرى في أبوظبي حائزة النجمة المرموقة.

واستعرضت الدورة الأولى من المهرجان أهمية تنوع النكهات في عالم الطهي، لاسيما إذا تناغمت في طبق واحد. ويجسد موقع استضافة المهرجان في حديقة اللوفر أبوظبي، حجم الابتكار والإبداع في قطاع الطهي والمطاعم بالإمارة. وتحتضن المعالم الثقافية، مثل اللوفر أبوظبي، العديد من المطاعم والفعاليات التي توفر مساحات للحوار والتبادل، تمزج بين الفنون والمأكولات، تجسيداً للتقاليد الإماراتية في الانفتاح والمشاركة.