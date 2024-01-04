الامارات | مهرجان ضي دبي يزيّن تحفة ساحة الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان ضي دبي الفني في ساحة الوصل بلازا من 26 الجاري وحتى الرابع من فبراير المقبل.

ويأتي تنظيم المهرجان من قبل مدينة إكسبو دبي بشراكة استراتيجية مع «إيه جي بي» وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، لإلهام عناصر الإبداع عن طريق العروض الضوئية، بالتعاون مع مجموعة من الفنانين الإماراتيين.

كما يسلّط المهرجان الضوء على مفاهيم الثقافة والمعرفة والتقاليد الأصيلة، إلى جانب تعزيز أواصر التواصل الإنساني وحب الاستكشاف، بإلهام من تحفة الوصل المعمارية التي تتوسط مدينة إكسبو دبي، ما يمنح الضيوف إمكانية قضاء أروع الأوقات ضمن محيط ينبض بالحياة.

ويستفيد مهرجان ضي دبي من خبرات اثنين من أبرز المتخصصين في مجال الفن والتصميم، هما: المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي آمنة بالهول، وأنتوني باستيك، الخبير المتخصص في إدارة الفعاليات، المشهور عالمياً بفضل لمساته الإبداعية في مهرجان فيفد سيدني. ويعمل الخبيران معاً لتقديم رؤية مشتركة وتجارب مبتكرة تجمع بين العروض الضوئية المذهلة والتراث الأصيل لإمارة دبي، في النسخة الأولى من المهرجان الذي تحتضنه ساحة الوصل.

ويتجاوز مهرجان ضي دبي المفهوم التقليدي للأضواء الملونة، إذ يحتفي بحالة الإشراق والنور التي تميز دبي. ويركز المهرجان على دعم المواهب الوطنية في مجال فنون الضوء، كجزء من أهدافه الرئيسة، إذ يمنحهم منصة فريدة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش: «يجسد مهرجان ضي دبي الفني، بما يحمله من تجارب رائعة، شراكتنا الاستراتيجية مع مدينة إكسبو دبي. ويُؤكد التزامنا المستمر بتعزيز مشهد السياحة الثقافية في الإمارة، من خلال دعم المبدعين والفنانين المحليين لتقديم أعمال فنية تعكس قيم وتراث دبي وتجسد هويتها الإبداعية».

• 26 الجاري ينطلق المهرجان في مدينة إكسبو ويستمر حتى الرابع من فبراير.