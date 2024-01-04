الامارات | مهرجان دبي للتسوق يستهل 2024 بأسبوع من الفرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان دبي للتسوق أسبوعاً ممتعاً بالتزامن مع بداية 2024، إذ تواصل الدورة الـ29 الكشف عن تجارب مبهجة، لتسعد سكان المدينة وزوارها بأنشطة مملوءة بالمرح مع الفعاليات الترفيهية والتخفيضات الكبيرة، وفرص الفوز بالجوائز، ومشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة، وعروض طائرات الدرون التي تنير سماء المدينة كل مساء حتى نهاية المهرجان في 14 الجاري.

وتغطي الكرنفالات والعروض الترفيهية جميع أنحاء المدينة، ومن بينها فعالية «نغمات دبي» التي تنطلق غداً، وتتواصل حتى نهاية المهرجان. وتعود سلسلة الحفلات الموسيقية المجانية بمجموعة من العروض الحية التي تتميز بإيقاعات نابضة بالحياة، على خلفية الشتاء الجميلة في الوجهات الأنيقة في أنحاء دبي، التي تشمل بلوواترز، والخوانيج ووك، والسيف، وبوكس بارك، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست إكزت الخوانيج، والقرية العالمية، وكايت بيتش، ودي إكس بايك بجوار مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتُعد فعالية «إضاءة النيون» جزءاً من «أضواء دبي» التي تقدم تجربة مملوءة بالعجائب لزينة أضواء النيون في وسط المدينة التاريخي. ويمكنكم الحصول على رسائل مفعمة بالحيوية واقتباسات إيجابية على اللوحات المضاءة بالنيون في أحياء السيف وسوق الذهب، إضافة إلى مشاهدة الخور في حلة جديدة مع 40 عبرة مضاءة بالنيون.

وتُعد تجربة «فنون دبي للأداء الاستعراضي» فرصة لاستكشاف وسائل الترفيه داخل مراكز التسوق وفي الهواء الطلق، والتي صممت خصيصاً لجميع أفراد العائلة، ويمكن الاستمتاع بمشاهدتها يومياً في مختلف وجهات التسوق.