الامارات | متحف اللوفر في باريس يعوّل على معدلات ارتياد قياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أمس، أنه مع 8.9 ملايين زائر في 2023، استعاد معدل ارتياد يقارب مستواه المسجل عام 2019 قبل الأزمة الصحية، لكنه يبقى محروماً الزوار الآسيويين.

وقال المتحف الباريسي لـ«فرانس برس» إن «هذا الارتياد الذي ارتفع بنسبة 14% مقارنة بعام 2022 (7.8 ملايين زائر) يقترب من مستوى ما قبل الجائحة» لعام 2019 (9.6 ملايين زائر). وقال أكبر متحف في العالم، إنه «يعوّل بدرجة أقل على تحقيق معدلات ارتياد قياسية، كما الحال في الماضي - في عام 2018 استقبل 10.2 ملايين زائر- بعد أن قرر الحفاظ على معدل يومي يبلغ 30 ألف زائر» من أجل ضمان «استقبال أفضل» للزوار.

وأضاف المتحف «سيتم الحفاظ على هذا المعدل اليومي خلال الألعاب الأولمبية (26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين)»، رغم التدفق المتوقع للزوار من كل أنحاء العالم إلى العاصمة الفرنسية. في 2023، شكّل الفرنسيون 32% من إجمالي الزوار، فيما كان 68% من الأجانب، منهم 13% أميركيون، وعدد من الأوروبيين من الدول المجاورة.