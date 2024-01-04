الامارات | سيارة تدهس صاحبها!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كاد مسن يفقد حياته في ألمانيا إثر تعرضه للدهس بسيارته الخاصة.

فتعرض رجل 79 عاماً، للدهس بسيارته في باد هونينجن بولاية راينلاند بالاتينات غربي ألمانيا، ليصاب بجروح خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة مساء أمس، لكن إصاباته لم تكن مهددة للحياة.

وتوقف الرجل على منحدر وخرج من السيارة. ولم يرفع مكابح اليد بشكل صحيح ، لتبدأ السيارة في الانزلاق. وعندما حاول الرجل استجماع قوته لإيقافها ، دهسته.

ووفقا للشرطة، أنقذت فرقة الإطفاء الرجل من تحت السيارة ونقل إلى المستشفى.