الامارات | المعلمون الألمان يطالبون بمزيد من الدعم في استخدام الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترى نقابة المعلمين الألمان أن ثمة حاجة إلى ظروف أفضل لتكون هناك قدرة على معالجة موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب في الفصول الدراسية.

وأوضح رئيس النقابة، شتيفان دول أنه سيكون من المهم أن يتم تجهيز المدارس لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة وبرامج الترجمة المعقدة بالإضافة إلى برامج توليد الصور من أجل استكشاف فرص وحدود الذكاء الاصطناعي اليومية مع المتعلمين بطريقة مستهدفة.

ونماذج اللغة الكبيرة هي نماذج لغوية معقدة طورت فهماً عاماً للغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ويمكن أن تولد اللغة. وأحد الأمثلة على ذلك هو "تشات جي بي تي".

ويحتاج المعلمون أيضاً إلى مزيد من التدريب على هذا الموضوع.

وقال دول: "من ناحية، يحدث هذا بشكل غير رسمي على مستوى الزملاء داخل هيئة التدريس". ومن ناحية أخرى، نظمت نقابات الأعضاء في نقابة المعلمين والولايات الاتحادية دورات تدريبية إضافية.

وفي ألمانيا، يعمل نحو 800 ألف معلم بدوام كامل وبدوام جزئي وبالساعة. ويعمل 125 ألفاً آخرون في مدارس مهنية.

وقال: "مع هذا الرقم، من الواضح أنه لا يزال هناك مجال للتحسين عندما يتعلق الأمر بمزيد من التدريب على جميع الموضوعات".