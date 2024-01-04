الامارات | كلاب "الدنجو" الأسترالية تعض فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عض أحد كلاب "الدنجو" العدوانية فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في جزيرة "كجاري" الرملية الأسترالية (جزيرة "فريزر" سابقا) شمال شرق مدينة بريسبين عاصمة ولاية كوينزلاند.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، اليوم، نقلا عن حراس محليين، أن الحيوان هاجم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وعضها في فخذها.

وخضعت الطفلة لعلاج طبي، لكنها لم تصب بجروح خطيرة. وذكرت قناة "نيوز 9" أن السلطات تبحث الآن عن كلب الدنجو.

وتعد جزيرة كجاري، المعروفة سابقا باسم جزيرة فريزر، أكبر جزيرة رملية في العالم وتحظى بشعبية لدى السياح من جميع أنحاء العالم.

وهاجم قطيع من كلاب "الدنجو" عداءة، في يوليو الماضي، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة. وأصيبت المرأة بجروح في جذعها وساقيها وتم نقلها بمروحية إلى البر الرئيسي لأستراليا.

والدنجو هي حيوانات ضارية تشبه الكلاب وتعيش بشكل رئيسي في أستراليا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت هجمات كلاب الدنجو على البشر أكثر تكرارا. وفي العام الماضي، تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للعض من قبل أحد كلاب الدنجو والذي قام بسحب الطفل تحت الماء. وتم إنقاذ الصبي من قبل شقيقته.

وفي أبريل الماضي، عض أحد الكلاب فتاة تبلغ من العمر ست سنوات في رأسها بينما كانت تلعب في المياه الضحلة.

وتقدر السلطات في ولاية كوينزلاند، حيث تقع جزيرة كجاري، أن ما بين 25 و30 قطيعا من كلاب الدنجو، كل منها يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة و12 كلبا، تعيش في الجزيرة.

يشار إلى أن كلاب الدنجو، التي لا تنبح ولكنها تعوي مثل الذئاب، تحظى بالحماية في جزيرة كجاري.