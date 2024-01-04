الامارات | اسبانيا: أب وابنه يحاولان تهريب شحنة كوكايين بقيمة 122 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألقت الشرطة الاسبانية القبض على ثلاثة بريطانيين، من بينهم أب وابنه، بعد العثور بحوزتهم على ما قيمته 122 مليون دولار أمريكي من الكوكايين.

ووقعت عملية ضبط المخدرات على بعد 1900 كم شرق المارتينيك عندما داهم رجال الشرطة يختًا مسجلاً في إسبانيا كان يتم استخدامه لنقل المخدرات كما تبين.

وعمل ضباط من الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة جنبًا إلى جنب مع البحرية الفرنسية والشرطة الإسبانية لاعتراض الشحنة الضخمة المكونة من 40 بالة من الكوكايين تزن 1.2 طن.

وألقت الشرطة في ماربيا القبض على مواطن بريطاني يبلغ من العمر 62 عامًا من لينكولنشاير وابنه البالغ من العمر 24 عامًا، كما تم القبض على أحد أفراد الطاقم البالغ من العمر 29 عامًا من ستورنواي باسكتلندا. ولا تزال المجموعة رهن الاحتجاز بينما تحقق الشرطة في عملية تهريب المخدرات التي كانت ستشهد تدفقًا هائلاً للكوكايين إلى أوروبا.

ونقلت صحيفة "مترو" عن بول أوين، مسؤول الاتصال الدولي بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في مدريد: "شهدت هذه العملية متعددة الجنسيات منع شحنة ضخمة من الكوكايين من الوصول إلى أوروبا، وحرمان المجرمين المنظمين من أرباح ضخمة".

وسبقت هذه العملية عملية أخرى حينما اقتحمت وحدة خاصة من الجيش الأيرلندي سفينة شحن بنمية مشتبه في أنها تحمل كميات كبيرة من المخدرات تبلغ قيمتها حوالي 157 مليون يورو .

وبحسب ما ورد كانت السفينة الكبيرة تحاول الفرار عندما أغلقت الخدمة البحرية عليها قبالة ساحل كوكورك.