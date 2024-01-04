الامارات | بسبب أزمة الوقود في الهند .. حصان لتوصيل " الوجبات السريعة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر سائق توصيل طعام في الهند إلى اللجوء لوسيلة نقل تقليدية بسبب أزمة الوقود الموجودة في المدينة مستخدما حصانا لتوصيل الوجبات "السريعة" المطلوبة.

وخاب أمل العامل بعد انتظار عدة ساعات أمام محطة الوقود ليملأ خزان وقود دراجته النارية، حين قرر استخدام دابة لهذا الغرض.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل ونقلته صحيفة "الغارديان " الرجل وهو يعبر شوارع حيدر أباد في الهند الكونفدرالية، وعلى ظهره كرتونة الطعام الحمراء لأحد تطبيقات توصيل المواد الغذائية .

وأدى إضراب محدود لسائقي الشاحنات إلى أزمة وقود في المدينة، مما دفع إلى ازدحام كبير على المحطات وساعات انتظار طويلة لطالبي التزود به.

وأوضح العامل الخلاق في أحد مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سبب لجوئه للحصان مشيرا أنه "انتظر في الطابور لمدة 3 ساعات حتى وصل الدور إليه للتعبئة، ولكن حين وصل دوره كانت خزانات المحطة قد فرغت".

لذا قرر الشاب اللجوء إلى الوسيلة التقليدية في النقل، والتي لا تزال رائجة في قرى الهند، على الرغم من بطئها بالمقارنة بالدرجات النارية. ودفع الفيديو وسائل الإعلام الهندية لانتقاد سياسة بعض تطبيقات توصيل المواد الغذائية ولا سيما التي حددت مدة توصيل أي طلب بعشر دقائق، مما كان يدفع سائقيها للقيادة بتهور داخل المدينة متسببين بفوضى وحوادث أحيانا.