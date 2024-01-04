بعد ظهور متحور كورونا JN.1 في مصر.. إليك أعراضه وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تشهد الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بسلالة JN.1 لفيروس كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصابة مواطنين مصريين بالمتحور الجديد.

وبحسب البيان الرسمي للوزارة، فإن حالة المصابين مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة وتتمثل في العطس والسعال والحمى.

وفي السطور التالية، نذكر لكم الأعراض التحذيرية التي تكشف إصابتك به وطرق الوقاية، وفقًا لما ورد في موقعي "Webmd"، و"Health".

قالت منظمة الصحة العالمية إن أعراض متحور كورونا الجديد JN.1، تشمل:

الحمى.

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

الصداع.

السعال.

الضعف.

التهاب الحلق.

صعوبة في النوم.

القلق.

كما يعاني معظم المرضى من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي، والتي تتحسن عادةً خلال 4- 5 أيام.

وفي بعض الحالات النادرة، يعاني المصاب أيضًا من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل: القيء والغثيان.

وتشمل بعض العلامات الأخرى للسلالة الجديدة، ما يلي:

- فقدان الشهية والغثيان

إذا كنت تعاني صعوبة مفاجئة في تناول الطعام والغثيان المستمر، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص للتأكد من عدم إصابتك بالسلالة الجديدة لكورونا.

- التعب الشديد وضعف العضلات

علامة أخرى على هذا النوع الجديد من فيروس كورونا هي التعب الشديد الذي يصاحبه الإرهاق غير المبرر، وضعف العضلات.

- طرق الوقاية:

1. ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

2. غسل وتطهير اليدين والأسطح باستمرار.

3. تلقي التطعيمات واللقاحات الوقائية.

4. التهوية الجيدة للمنزل، حيث تساعد على تقليل انتشار الفيروس.

5. الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين قدر الإمكان.

6. اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

7. تجنب الاتصال الوثيق بأشخاص مصابين بفيروس كورونا، أو يشتبه في إصابتهم.

وجدير بالذكر، أن متحور كورونا الجديد ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا والهند والصين والمملكة المتحدة.

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