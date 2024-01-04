الامارات | «اتصالات إم أو تي بي»: 10 أيام من المرح والأطعمة الشهية والأزياء الفريدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود السوق المؤقت، في مهرجان دبي للتسوّق، «اتصالات إم أو تي بي»، وجهة التسوق البديلة، ابتداءً من اليوم (الجمعة) وحتى 14 يناير في حي دبي للتصميم، مركز التصميم والإبداع في المدينة.

ويوفر السوق لزوّاره 10 أيام من المرح والأطعمة الشهية والأزياء الفريدة وغيرها في السوق المفتوح الذي يُقام في الهواء الطلق، مع فرصة التعرف إلى المصممين الجدد وانتقاء المنتجات الفريدة من نوعها من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم أزياءً أنيقة للرجال والنساء والأطفال، بما في ذلك أحدث الملابس العصرية والرياضية. ويمكن أيضاً شراء قطع المجوهرات التي تأسر عاشقات الجمال والأناقة، والأدوات المنزلية المثالية. ويقدم السوق الفريد، حسب بيان صحافي لمهرجان «دبي للتسوق»، تجربة تسوق لا مثيل لها، ويزخر بالمنتجات الفريدة التي أبدعتها أيادٍ محلية، وكذلك الكنوز الحصرية التي لا تتوافر في مراكز التسوق. وتُعد «اتصالات إم أو تي بي» واحدة من أحدث الفعاليات التي اكتسبت شهرة ونمت بشكل أكبر وأفضل على مدار السنوات الـ10 الماضية، حيث تقدم أروع التجارب للشباب.

كما تقدم «اتصالات إم أو تي بي» أجندة مملوءة بالتشويق والمتعة من النهار إلى الليل، من خلال تجارب ترفيهية رائعة في حفلات للمواهب الموسيقية الصاعدة، مع عروض الرقص والمسابقات المشوقة على المسرح، بدءاً من «مسابقة موسيقى الراب» وحتى «معركة الرقص»، وكذلك فعالية «عالم الجيل زد الإماراتي» (Emarat Gen-Z Bubble)، ومسابقة «إمارات سلام جام» لكرة السلة، وتجارب الرسم على الوجه الفريدة من «وايلد بينت» (Wild Paint)، و«جيمرز هَب» (Gamers Hub)، منطقة الألعاب الإلكترونية التي سيعجب بها الزوار من جميع الأعمار.

وتوفر فعالية «فينتي بيوتي درايڤ إن»، التي تُقام في «اتصالات إم أو تي بي»، الفرصة لعاشقات المكياج، حيث بإمكانهن الحصول على مستحضرات التجميل المناسبة للون بشرتهن، وكذلك أفضل المنتجات، والاستمتاع بإلقاء نظرة سريعة حصرية على المنتجات الجديدة التي ستطلقها العلامة التجارية العالمية.

وتُعد «اتصالات إم أو تي بي» أيضاً أفضل وجهة لعشاق الطعام، لاسيما وأنها تتضمن أفضل الوجبات اللذيذة التي يمكن تذوقها من مجموعة فريدة من عربات الطعام، والمفاهيم الجديدة في عالم المأكولات والمقاهي التي تقدم تجارب لا مثيل لها تساعد على صنع ذكريات جميلة يمكن توثيقها على «إنستغرام». وتقدم أفضل العلامات التجارية المحلية، بما في ذلك الحاصلة على نجوم ميشلان، والعديد من الأطباق التي تناسب جميع الأذواق، من الوجبات الخفيفة الشهية، والمأكولات اللذيذة الصحية، إلى الأطعمة الآسيوية اللذيذة، والقهوة والحلويات، وغيرها.

فضلاً عن الكثير من الأنشطة الممتعة المصممة خصيصاً للأطفال والصغار.

ويعد «مهرجان دبي للتسوق» زواره بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة الـ29 التي تستمر حتى 14 يناير 2024، وسط الطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وينتظر الزوار خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً.

• «اتصالات إم أو تي بي» واحدة من أحدث الفعاليات التي اكتسبت شهرة، ونمت بشكل أكبر وأفضل على مدار السنوات الـ10 الماضية، حيث تقدّم أروع التجارب للشباب.