الامارات | «دبي للثقافة» تستعد لإطلاق «المرموم: فيلم في الصحراء 3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الذي سيقام في «محمية المرموم الصحراوية»، خلال الفترة من 12 إلى 21 يناير الجاري، تحت شعار «قصص ترويها الطبيعة»، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى فتح آفاق واسعة أمام صُنّاع الأفلام، وتوفير منصّة مبتكرة قادرة على تمكين أصحاب المواهب والمبدعين من عرض أعمالهم وقصصهم المختلفة أمام الجمهور، ما يسهم في تحقيق رؤية «دبي الثقافية» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وستطل نسخة المهرجان الثالثة ببرنامج ثري بالفعاليات والعروض النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وخلق بيئة تجمع المحترفين في صناعة الأفلام لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وإلهام المواهب الجديدة للمشاركة في هذا المجال، إلى جانب تقديم تجربة ثقافية استثنائية لزوّار الحدث من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

ويتضمن البرنامج عرض أكثر من 70 فيلماً ضمن أيام المهرجان، وتقديم أكثر من 30 ورشة عمل تتناول أساسيات وتقنيات إعداد الممثل، وطرق حساب تكاليف الأفلام وميزانياتها، والفرق بين النص الدرامي والسينمائي، وفنون التصوير والإضاءة والمونتاج والتلوين وطرق صناعة الأفلام الوثائقية والقصيرة وأفلام الأطفال وضوابط كل واحدة منها، وأهمية الدوبلاج الصوتي في الأعمال السينمائية العربية والعالمية، وغيرها.