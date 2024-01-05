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الامارات | 66 نباتاً جديداً اكتُشفت في الصين خلال 2023

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بكين - وام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 66 نباتاً جديداً اكتُشفت في الصين خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف المركز الوطني الصيني لموارد الأصول الوراثية النباتية البرية، 66 نوعاً جديداً من النباتات خلال 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عن المركز قوله، إنه من بين الأنواع المكتشفة حديثاً، 12 نوعاً من النباتات الصولجانية والسراخس، و54 نوعاً من النباتات البذرية، لافتاً إلى أن عدد الأنواع من أسرة الأوركيد وزهور بريمولا تُشكل ثلث الأنواع الجديدة.

وذكر المركز أنه تم العثور على أكثر من نصف الأنواع المكتشفة حديثاً في مقاطعتي يوننان جنوب غرب الصين، وفي هوبي وسط البلاد.

وأضاف أنه جمع وحفظ بعض هذه الأنواع، وسيقوم بمزيد من البحوث بشأن تقنيات الحفاظ والتوسيع للأصول الوراثية لمثل هذه الأنواع النادرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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