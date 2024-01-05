لايف ستايل

الامارات | سيارة تدهس صاحبها في ألمانيا

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تدهس صاحبها في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كاد مسنّ أن يفقد حياته في ألمانيا إثر تعرّضه للدهس بسيارته الخاصة.

وقد تعرض رجل عمره 79 عاماً للدهس بسيارته في باد هونينغن بولاية راينلاند بالاتينات غرب ألمانيا، ليصاب بجروح خطرة، حسبما ذكرت الشرطة أمس، لكن إصاباته لم تكن مهدِّدة للحياة.

وتوقف الرجل على منحدر وخرج من السيارة، ولم يرفع مكابح اليد بشكل صحيح، لتبدأ السيارة في الانزلاق. وعندما حاول استجماع قوته لإيقافها، دهسته. ووفقاً للشرطة، فقد أنقذت فرقة الإطفاء الرجل من تحت السيارة ونُقل إلى المستشفى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا