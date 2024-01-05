الامارات | سيارة تدهس صاحبها في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كاد مسنّ أن يفقد حياته في ألمانيا إثر تعرّضه للدهس بسيارته الخاصة.

وقد تعرض رجل عمره 79 عاماً للدهس بسيارته في باد هونينغن بولاية راينلاند بالاتينات غرب ألمانيا، ليصاب بجروح خطرة، حسبما ذكرت الشرطة أمس، لكن إصاباته لم تكن مهدِّدة للحياة.

وتوقف الرجل على منحدر وخرج من السيارة، ولم يرفع مكابح اليد بشكل صحيح، لتبدأ السيارة في الانزلاق. وعندما حاول استجماع قوته لإيقافها، دهسته. ووفقاً للشرطة، فقد أنقذت فرقة الإطفاء الرجل من تحت السيارة ونُقل إلى المستشفى.