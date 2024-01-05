الامارات | «كلمات» تُنير عالم القراءة للمكفوفين وضعاف البصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجسيداً لرؤيتها التي تؤكد أن الوصول لمصادر المعرفة والتعلم وتنمية المخيلة والقدرات حق طبيعي لكل فرد مهما كانت ظروفه، نظمت مبادرة «أرى» التابعة لـ«مؤسسة كلمات» بمناسبة اليوم العالمي لطريقة «برايل» ورشة عمل، بالتعاون مع «جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً»، ونورة بن هدة صاحبة مشروع «لا ڤي دولز»، استهدفت من خلالها الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في «جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً».

وتوزعت الورشة التي حضرها عدد من الأطفال واليافعين، على قسمين: شمل الأول سرد قصصي من الحكواتية ومدربة المهارات للأطفال، الدكتورة لمياء توفيق، التي قرأت للأطفال رواية «عينا لعبتي» للكاتب عبادة تقلا، التي تتحدث عن أهمية التعاون والابتكار في صُنع الحِرف، بينما شمل القسم الثاني ورشة عمل أشرفت عليها نورة بن هدة، وفريق «مؤسسة كلمات»، تشارك خلالها الأطفال صناعة الدُمى وتنسيق ملابسها وتزيين منازلها، بهدف تحفيز المخيلة وتعزيز قدرة المكفوفين وضعاف البصر على تنمية إبداعاتهم.

وتُعدّ «مؤسسة كلمات» أول منظمة غير ربحية في دولة الإمارات تُمنح حقوق نشر استثنائية وفقاً لتوصيات «معاهدة مراكش» لإعداد نُسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضعاف البصر، واستطاعت مبادرة «أرى» الوصول إلى الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في 11 بلداً حول العالم لـ46 منظمة ومؤسسة.