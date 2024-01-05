الامارات | مراهق أميركي يصبح أول «إنسان» يهزم لعبة الفيديو «تتريس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما شكّلت هوس أجيال من اللاعبين على مدى 40 عاماً، هُزمت لعبة الفيديو «تتريس» أخيراً على يد مراهق أميركي، وهو إنجاز لم يتم تحقيقه في السابق إلا عبر الذكاء الاصطناعي.

وأصبح ويليس غيبسون البالغ 13 عاماً، أول إنسان يصل إلى نهاية هذه اللعبة الكلاسيكية الرائعة من «نينتندو»، حيث يتعين على اللاعب التوفيق بين الكتل التي تسقط بسرعة متزايدة، لتشكيل خطوط كاملة وجعلها تختفي.

لعبة الأحجية المسبّبة للإدمان التي طورها مهندس سوفييتي ليست لها نهاية فعلية، فحين لا تتمكن الآلة من الاستمرار تتجمد الشاشة فجأة.

وهذا ما حدث للمراهق الملقب باسم «بلو سكوتي» عندما وصل إلى المستوى 157 بعد 38 دقيقة من المجهود.

«يا إلهي».. هتف المراهق حين توقفت اللعبة، كما ظهر في مقطع فيديو للعبته نُشر على «يوتيوب»، مضيفاً: «لم أعد أشعر بأصابعي».

وقال رئيس بطولة العالم للعبة «تتريس»، فينس كليمنتي، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «لم يحصل هذا الأمر سابقاً من قِبل إنسان»، مضيفاً: «إنه أمر اعتقد الجميع أنه مستحيل حتى سنوات قليلة خلت».

ولفترة طويلة كان المستوى 29 يعد الحد الأقصى للعبة «تتريس»، عندما تصبح اللعبة سريعة جداً لدرجة لا يعود بإمكان البشر التفاعل معها بسرعة كافية.