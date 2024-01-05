الامارات | «مهرجان أم الإمارات» يستقطب 266 ألف زائر في دورته الأكبر على الإطلاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب «مهرجان أم الإمارات» في دورته الأكبر على الإطلاق ما يزيد على 266 ألف زائر استمتعوا بأجمل لحظات الترفيه العائلي، والعروض الفنية والأنشطة الإبداعية والحفلات الحية، على مدار 34 يوماً خلال الفترة من الثامن إلى 31 ديسمبر في كورنيش أبوظبي، فيما استقبل زوّاره للمرة الأولى في الظفرة من 22 إلى 26 نوفمبر، وفي العين من 29 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر.

وشهد المهرجان 493 عرضاً لكوكبة من الفنانين العالميين، إضافة إلى جولات الكرنفالات النابضة بالحماس، والتجارب الفنية الآسرة، وأنشطة الأطفال الشائقة، وأكثر من 62 من المطاعم ومفاهيم الطهي المفعمة بأشهى النكهات من الإمارات والعالم. وتواصل الزخم والمرح دون توقف حتى ليلة رأس السنة الجديدة، التي اختتمت فعاليات الحدث بباقة من الاحتفالات المذهلة، رسمت سماء كورنيش أبوظبي بألوان البهجة والسعادة.

وشهد «مهرجان أم الإمارات» في كورنيش أبوظبي حفلات تألق فيها نجوم الأغنية والموسيقى العربية والعالمية، من بينهم: نانسي عجرم، و«دي جي أصيل»، ورامي صبري، و«بلاك آيد بيز»، ورشا رزق، وكايروكي، والفرعي، فيما قدم النجمان تامر حسني وسيف نبيل في ليلة رأس السنة عرضاً لا يُنسى أمتع عشاق الموسيقى من كل الأعمار.

ومنح المهرجان زوّاره فرصة تذوق أشهى النكهات من مطابخ مختلفة جديدة من شتى أنحاء العالم. ووفر المهرجان منصّة مثالية لإطلاق الإصدار الرسمي «مونوبولي أبوظبي»، بالتعاون مع «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث رحب بالزوّار لاختبار مهاراتهم في الاستثمار والمنافسة على لوحة لعب بالحجم الطبيعي، أخذتهم في جولة لاكتشاف أبوظبي، وتجاربها الثقافية والترفيهية المُلهمة.

وقدّم المهرجان لزوّاره 273 ساعة من الترفيه المتواصل على مدى 34 يوماً، بما في ذلك 51 نشاطاً جديداً كُليّاً من حول العالم، إضافة إلى ما يزيد على 62 من المطاعم وأكشاك المأكولات والمشروبات المحليّة والعالميّة، من بينها: مفاهيم مأكولات الشارع والحلويات، مثل مطعم «ماذر فليبر» للبرجر ومقره المملكة المتحدة، ومطعم البيتزا الأصيل «باد بويز بيتزا سوسايتي»، ومخبز «كروس تاون» الحائز جوائز، وخبراء المثلجّات «ميلك تراين».

ووفر المهرجان أيضاً مساحة البيع بالتجزئة «بو تيك»، التي ضمت أكثر من 40 علامة محلية وإقليمية. وحظيّ الزوّار بفرصة استكشاف مجموعة من عروض الأزياء من إبداع عدد من المصممين الصاعدين، التي تنوّعت من الأزياء الراقية إلى الإكسسوارات العصرية.

وشكل المهرجان الوجهة المثالية لاستقبال العام الجديد وصناعة ذكريات لا تُنسى من أفضل مكان لمشاهدة عروض الألعاب النارية في كورنيش أبوظبي عند منتصف الليل.

واستمتع زوّار المهرجان في الظفرة والعين بالعروض الحية، وتجارب فنون الطهي المختلفة، والتصميمات الفنية، في أجواء مُصممة خصيصاً لتقديم تجارب متنوّعة وشائقة لجميع الأعمار، مع مزيج متنوّع من الألعاب الزاخرة بالمرح والحماس، وأنشطة الأطفال، علاوة على أروع التجارب الترفيهية، وفرص التسوّق المحلية والعالمية، ومجموعة غنية من المأكولات والمشروبات من الإمارات والمنطقة والعالم، وجولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية.

• نانسي عجرم ورامي صبري ودي جي أصيل وفرقة «بلاك آيد بيز» ورشا رزق وكايروكي والفرعي وتامر حسني وسيف نبيل أحيوا حفلات المهرجان.

• 51 من الألعاب والأنشطة، و62 من منافذ المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية في مواقعه الثلاثة.