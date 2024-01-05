الامارات | الصقر المعدني الأكبر في العالم يهبط في «القرية العالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في «غينيس» للأرقام القياسية، بكشفها النقاب عن أكبر مجسّم معدني لطائر في العالم، خلال موسمها الـ28 الجاري والذي تم تصميمه ليمثل طائر الصقر.

ويبلغ طول الصقر المعدني الأكبر في العالم نحو ثمانية أمتار، فيما يبلغ طول جناحيه الممدودين 22 متراً بوزن يصل إلى 8000 كيلوغرام، وزُوِّد بأكثر من 50 ألفاً من أضواء «الليد» الصديقة للبيئة، ليتيح لضيوف القرية العالمية منظراً رائعاً يمكّنهم من التقاط صور تذكارية مميزة، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تشييد هذا المجسم العملاق تخليداً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الصقر في ثقافة دولة الإمارات وتراثها الغني وهويتها الفريدة، حيث يمكن مشاهدة هذا المجسّم الضوئي المميز في منطقة «ميني وورلد» التي تمثّل أحدث الوجهات الترفيهية الجديدة في القرية العالمية، وهي المنطقة التي تعرض أمام العائلات والأصدقاء 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، وتتوسط مجموعة من منافذ المأكولات اللذيذة، إضافة إلى فرصة الاستمتاع بمنطقة «ميني غولف» ووجهة «نيون غالاكسي» التي سيكشف النقاب عنها قريباً.

• 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم توجد في منطقة «ميني وورلد» التي تمثّل أحدث الوجهات الترفيهية الجديدة في القرية العالمية.