الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح بالرقراقي والسويدي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يحضر أفراح بالرقراقي والسويدي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم راشد سعيد بالرقراقي، لزفاف نجله راشد على كريمة راشد خلفان الغويص السويدي.
وهنّأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
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