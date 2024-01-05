الامارات | تخفض نسبة الكوليسترول وتحسن الذاكرة.. 5 بهارات تحول القهوة إلى إكسير للصحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد فنجان القهوة، بالنسبة للكثيرين، ليس مجرد روتين، بل هو من الطقوس اليومية الهامة، خاصة في بداية اليوم.

لكن الخبراء الهنود يعتقدون أن طعم المشروب المنشط يمكن أن يصبح أكثر ثراءً وصحة بمساعدة بعض البهارات.

في هذا السياق، نقلت صحيفة " تايمز أوف إنديا" عن خبراء هنود في مجال الأعشاب، أن إضافة القرفة إلى القهوة لن تحسن طعم القهوة فحسب، بل ستقلل أيضًا من نسبة الكوليسترول "الضار"، وتنظم مستويات السكر في الدم وتساعد في التغلب على الالتهاب بشكل أسرع.

ويحتوي الهيل، الذي يحسن طعم القهوة الطازجة، على الألياف وعدد من المعادن التي تعمل على تحسين الدورة الدموية والهضم.

ستضيف جوزة الطيب مذاقاً رائعاً إلى طعم المشروب مع القليل من البهارات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البهارات ستعمل على زيادة التركيز وتحسين الذاكرة والإدراك البصري وتخفيف التوتر ورفع الروح المعنوية.

كما أن إضافة بضع قطرات من مستخلص زيت النعناع، وفقاً للخبراء، سيعطي القهوة العادية لمسة منعشة ويخفف التعب ويخفف الصداع.

فيما يعزز المزيج غير التقليدي من مسحوق الفلفل الحار والقهوة من نكهة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التي تمدك بالطاقة وتزيد من التركيز.