الامارات | مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالراحلة «أم كلثوم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات أيام المكتبة الشهرية، وإحياء لذكرى كوكب الشرق، وتقديراً لإسهاماتها الخالدة التي أثرت الساحة الفنية العربية، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية «أيام أم كلثوم»، خلال يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء على مدرج مسرح الخور، حيث يبدأ اليوم الأول من البرنامج بجلسة حوارية لمناقشة كتاب «أم كلثوم في أبوظبي»، لمحمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، يقدمها عبدالغفار حسين وناصر عراق، وتدير الجلسة منى الرئيسي.

كما يشهد اليوم الثاني من البرنامج أمسية غنائية طربية، تحييها الفنانة نيرمين وهبة، حيث تؤدي مجموعة من الأغاني الخالدة للفنانة الراحلة، أم كلثوم، برفقة عدد من العازفين على العود والكمان والرق والناي والقانون، ونستذكر معها أجمل ما قدمته كوكب الشرق على المسرح، مثل «ألف ليلة وليلة»، و«دارت الأيام»، إضافة إلى أغنيتها «حب إيه» و«بعيد عنك» و«أنت عمري».

ودعت مكتبة محمد بن راشد الراغبين في الحضور والمشاركة، إلى الاطلاع على برنامج فعاليات المكتبة وجدول المواعيد والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني mbrl.ae، إضافة إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.

يذكر أن فعالية «أيام أم كلثوم» تأتي ضمن سلسلة مميزة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل التي تنظمها المكتبة على مدار العام، وتغطي مجالات متنوعة تشمل الترفيه والتعليم والتثقيف، لتحقيق الفائدة القصوى من المحتوى المعرفي لكل من يقصدها، انطلاقاً من رسالتها واستراتيجيتها لرفع الوعي العلمي والثقافي لدى أفراد المجتمع، وجعل المعرفة والعلوم متاحة للجميع.