الامارات | بطولة فزاع للصيد بالصقور تتوّج أبطال «العامة مفتوح»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أمس في دبي «منافسات العامة مفتوح» التي شهدت إقامة 20 شوطاً على مدار أربعة أيام حافلة بالإثارة والندية، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح) التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأقيمت أمس، أشواط جير تبع للعامة مفتوح، وفيها تفوق راشد بن سرود المنصوري في شوط الرمز فرخ، بالطير «البنتلي»، يليه القطري عبدالعزيز مبارك المعاضيد بالطير «آر بي جي»، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «إتش إس 2».

وتمكن سيف جمال الحريز من إثبات تفوقه في أشواط جير تبع - جرناس، بحصوله على الرمز بالطير «مرشح»، فيما حلّ راشد بن سرود المنصوري ثانياً بالطير «الشهم»، ثم فريق الفرسان بالطير «تي 08». واستطاع فريق دبي تحقيق رمز البيور جير فرخ بالطير «مكرّم»، يليه فريق الفرسان بالطير «بي بي 1»، ثم سلطان عتيق الفلاسي بالطير «اليلايس». وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة بيور جير جرناس، حصول سيف جمال الحريز على الرمز بالطير «يلايس»، فيما حلّ فريق ربدان في المركز الثاني بالطير «ذهب»، أما المركز الثالث فذهب لفريق ندّ الشبا من خلال الطير «مسموح».

وفي ختام المنافسات في فئة قرموشة جرناس، تمكّن سلطان عتيق الفلاسي من الحصول على الرمز من خلال الطير «توقيت»، فيما جاء القطري حمد عبدالله العرجاني في المركز الثاني بالطير «مرعوشة»، تلاه فريق ندّ الشبا بالطير «جي 62». أما في فئة قرموشة فرخ فذهب شوط الرمز لفريق ندّ الشبا بالطير «100»، فيما ذهب المركزان الثاني والثالث إلى فريق الفرسان من خلال الطيرين «جي جي 1»، و«جي جي 2».