دون أدوية.. مشروبات صباحية لن تتوقعها تخفض نسبة الكوليسترول المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع نسبة الكوليسترول، وتحديدا الضار، في الجسم قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، تتعلق بالقلب والدماغ.

وبحسب موقع healthsite، فإن هناك مشروبات صباحية تخفض نسبة الكوليسترول المرتفع في الجسم، دون الحاجة إلى أدوية.

مشروب الخضراوات الورقية

عصير الخضراوات الخضراء يساعد جسمك في خفض مستويات الكوليسترول بالدم، إذ أنها مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة، المعروفة بقدرتها على خفض نسبة الكوليسترول الضار .

تحتاج إلى خلط السبانخ والموز والأفوكادو وكوب التوت وكوب واحد من الحليب النباتي غير المحلى.

التوت

عصير التوت غني بمضادات الأكسدة والألياف، وكلاهما يخفض نسبة الكوليسترول.

لتحضيره تحتاج إلى كوب واحد من التوت المختلط (المجمد أو الطازج)، وكوب واحد من حليب اللوز غير المحلى، وموزة واحدة، ونصف أفوكادو، وعصرة ليمون.

القرفة

تحتوي القرفة على خصائص يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

الكركم

يحتوي على الكركمين، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من الخصائص المضادة للالتهابات، عند إضافته إلى نظامك الغذائي بانتظام.

يمكن أن يساعد الكركم على التخلص من مستويات الكوليسترول السيئ الزائدة في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب.

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