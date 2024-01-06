"جزيرة المليارديرات".. معلومات لن تتوقعها عن قصر كريستيانو رونالدو الجديد في دبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أقبل نجم كرة القدم، لاعب فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على شراء قصر ضخم في "جزيرة المليارديرات" في دبي .

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، استمتع نجم النصر - الذي لديه استثمارات عقارية مذهلة في العديد من البلدان حول العالم - بعام 2023 الرائع، إذ حقق لقب هداف العالم.

رونالدو لديه عددا من المنازل الضخمة في أوروبا، في مدن مانشستر ومدريد وتورينو وماربيا، فضلا عن قصره في البرتغال، وفيلته الفاخرة في ماديرا.

وسيتم تكريم رونالدو - الذي يحصل على 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع النادي السعودي - على هذا الإنجاز في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في دبي، وهي المدينة التي أصبح لديه الآن مقر إقامة جديد فيها.

ووفقًا لبلومبرج، اشترى النجم البرتغالي قصرًا في جزيرة خليج جميرا، المعروفة باسم "جزيرة المليارديرات"، وهي منطقة منعزلة في دبي تعد موطنًا للأثرياء.

ويزعم التقرير أن رونالدو سيحصل على القصر الضخم في وقت ما من عام 2024، وعلى الرغم من أن مواصفاته غير معروفة، إلا أنه يشاع أن تكلفته في المنطقة تصل إلى عشرات الملايين من اليورو، حوالي 27 مليون دولار (21.3 مليون جنيه إسترليني).

القصر في جزيرة المليارديرات - تم افتتاحه فقط في عام 2017 - تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، ويحتوي على ست غرف نوم، ومدخل خاص إلى الشاطئ، وصالة عرض لسبع سيارات، ومنتجع صحي، وحمام سباحة مع إطلالة على وسط مدينة دبي وسكن للموظفين.

ويُعرف المكان باسم جزيرة المليارديرات، لأن عدد المليارديرات الذين يعيشون هناك لكل كيلومتر مربع يفوق أي موقع آخر في الإمارات العربية المتحدة، حيث أفادت بلومبرج أيضًا كيف أن الجزيرة موطنا للأثرياء السعوديين والهنود والروس.

وتعد الجزيرة - التي تضم العديد من العقارات الأخرى - أيضًا جزءًا من مجتمع مسور ويضم العديد من المطاعم الفاخرة ونادي لليخوت ومنتجع شاطئي، بينما تواجه مباشرة البحر المفتوح ومبنى برج خليفة الشهير.

علاوة على ذلك، لا يزال بعض الأفراد الأثرياء الذين لا يمتلكون عقارات في الجزيرة يستخدمونها كقاعدة من خلال الإقامة في المنتجع الفاخر المذكور أثناء زياراتهم للمدينة.

إن مساحة كل فيلا تتراوح بين 20.000 إلى 45.000 قدم مربع، وتقدر قيمتها بسعر لا يقل عن 27 مليون دولار (21.3 مليون جنيه إسترليني).

ومن المتوقع أن يقضي رونالدو بعض الوقت هناك مع شريكته جورجينا رودريجيز وأطفاله الخمسة، على أن تستغرق الرحلة من الرياض، حيث يقيم في المملكة العربية السعودية، ساعتين فقط.

وأوضح تقرير في صحيفة التايمز، مؤخرًا، كيف يعيش العديد من نجوم الدوري السعودي للمحترفين أيضًا في فيلات عملاقة، والتي يمكن أن تصل مساحتها إلى 30 ألف قدم مربع، أو في فنادق فاخرة، حيث كان رونالدو ورودريجيز يقيمان في الأصل في فندق فورسيزونز من فئة الخمس نجوم، في الرياض.

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