ما أكثر الفيروسات خطرًا على صحة الأطفال؟.. 4 علامات تؤكد الإصابة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور شريف الأنوري، مدير مستشفى أبو الريش للأطفال التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة، في تصريحات لـ« الوطن» إن هناك انتشارا للفيروس التنفسي المخلوي بمصر، ناصحًا الأمهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الجارية مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لافتا إلى أنه هناك نوعان من الفيروسات تتناوب على رئة الأطفال والكبار؟.

أيهما أكثر خطورة على الأطفال المخلوي أم كورونا؟

أجاب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقًا، في تصريحات لـ«هن» عن سؤال ما هي أكثر الفيروسات خطرًا على الأطفال، ليؤكد أن التنفسي المخلوي أخطر على الرضع حديثي الولادة وبشكل خاص المولدين بعيوب خٌلقيه في القلب، أكثر من فيروس كورونا ومتحوراته، وتأثير التنفسي المخلوي على باقي الفئات دون الرضع حتى وإن كانوا أطفال ضعيف.

وكشف «الحداد» عن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي قائلًا:

-صعوبة شديدة في التنفس.

-ارتفاع في حرارة الجسم.

-كٌحة.

-وسيلان في الأنف.

أعراض متحور كورونا الجديد

وفي تصريحات سابقة، كان الدكتور أمجد الحداد، تحدث لـ«هن» عن أعراض فيروس كورونا الجديد عند الأطفال، مؤكدًا أن متحور كورونا الجديد 1.JN، سريع الانتشار وله مضاعفات تنفسية، لكنها أقل من مضاعفات كورونا، وتتمثل في التالي:

- الحمى.

- الصداع الشديد.

- الإعياء الشديد.

- السعال.

- شدة الاحتقان.

- سيلان الأنف.

- إحمرار العين.

- ألم شديد في البطن مع القيء والإسهال.